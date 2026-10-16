«Μπουρλότο» στον ΣΥΡΙΖΑ βάζει ξανά ο Πολάκης – Ζητά εκλογή νέας ηγεσίας ως τον Ιανουάριο

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Να ξεκαθαρίσει άμεσα το θέμα της ηγεσίας, με διαδικασία εκλογής προέδρου ως τον Ιανουάριο ζήτησε ο Παύλος Πολάκης, κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας το μεσημέρι, βάζοντας ξανά «μπουρλότο» στον πολύπαθο ΣΥΡΙΖΑ.

Απέναντι στην πρόταση Πολάκη βρέθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η πρόεδρος της Κ.Ο. Ρένα Δούρου, όσο και ο Γραμματέας της Κ.Ε. Νίκος Παππάς, οι οποίοι με δημόσιες δηλώσεις τους έχουν επανειλημμένως υπερασπιστεί την λειτουργία της συλλογικής ηγεσίας, καταθέτοντας την εκτίμηση ότι «δουλεύει».

Η συνέχεια, με την σχετική καταμέτρηση των συσχετισμών, αναμένεται να δοθεί στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Ειδικότερα, κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το μεσημέρι της Παρασκευής ενόψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αύριο το Σάββατο (17/10) ο τομεάρχης Διαφάνεις και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να συγκληθεί συνέδριο του κόμματος και να δρομολογηθεί η διαδικασία εκλογής προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μέχρι τον Ιανουάριο.

Στη συνεδρίαση ο Νίκος Παππάς φέρεται να διατύπωσε τη θέση πως δεν προτίθεται να υπηρετήσει νερόβραστα αφηγήματα ή εσωστρέφεια εσωκομματικών διαδικασιών» και με την άποψη αυτή συντάχθηκαν η Ρένα Δούρου, αλλά και ο Γραμματέας Οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος.

Από την άλλη ο Παύλος Πολάκης εξέφρασε τη διαφωνία του με την εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας την οποία και δεν θα στηρίξει, καθώς εξηγώντας τους λόγους στα μέλη του οργάνου, επισήμανε πως αυτή δεν περιέχει καμιά αναφορά στην ανάγκη να προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανάδειξη προέδρου του κόμματος. Ο ίδιος, ζητά μια καθαρή λύση στο επίπεδο της ηγεσίας, καθώς θεωρεί πως μόνο με αυτό τον τρόπο θα φτάσει το κόμμα ως την κάλπη με αξιώσεις για ένα ποσοστό καλύτερο από την οριακή είσοδο στη Βουλή. Ως εκ τούτου, ζήτησε να συγκληθεί συνέδριο τον Ιανουάριο και να δρομολογηθεί η διαδικασία εκλογής προέδρου.

Αποτιμώντας τη μέχρι σήμερα πορεία του σχήματος της συλλογικής ηγεσίας είπε ότι αυτή παράγει ένα θολό πολιτικό μήνυμα. Πάντως, σχολίασε θετικά την πρόταση για τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε Κοινωνικό Επενδυτικό Ταμείο, υπέρ της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων αλλά και σαν μοχλός για την αγορά των κόκκινων δανείων σε συνδυασμό με την Αναπτυξιακή Τράπεζα.

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