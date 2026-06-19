Επική απάντηση του Μπαλατσούκα της ΕΛΑΣ στη Βούλτεψη που τον είπε… μπαγλαμά

Πληρωμένη απάντηση επιφύλαξε στην… επιρρεπή στις γκάφες εσχάτως, Σοφία Βούλτεψη, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Γιώργος Μπαλατσούκας, τον οποίο η βουλευτής της ΝΔ αποκάλεσε… μπαγλαμά.

Συγκεκριμένα, η κ. Βούλτεψη μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή και επιχειρώντας να αποδομήσει τα στελέχη του νέου κόμματος Τσίπρα, αποκάλεσε μπαγλαμά τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Γιώργο Μπαλατσούκα. Μάλιστα, η γαλάζια βουλευτής επέμεινε στην… γκάφα ακόμη και μετά την επισήμανση του παρουσιαστή της εκπομπής Τάκη Χατζή.

Ο κ. Μπαλατσούκας, με βίντεό του στα social media απάντησε χιουμοριστικά, αλλά και… δηκτικά στην κ. Βούλτεψη.

Παίζοντας μπαγλαμαδάκι, της συστήθηκε… «Κα Βούλτεψη, στη μουσική όποιος δεν ξέρει τα όργανα, εκτίθεται. Το ίδιο και στην πολιτική, όταν δεν ξέρει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Γιώργος Μπαλατσούκας, χάρηκα» είπε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Αν μη τι άλλο, ευρηματικός ο κ. Μπαλατσούκας.

Διαβάστε επίσης:

Ο Χάρης Δούκας στο γήπεδο του Ερασιτέχνη στον Βοτανικό: «Βγήκε η οικοδομική άδεια»

Φωτιές ανάβει ο Σιακαντάρης: Να διαλυθούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν πλέον ρόλο

Ο Αυγερινός απαντά για το πολυτελές αυτοκίνητο της Καρυστιανού











