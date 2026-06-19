search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 19:16
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.06.2026 18:34

Επική απάντηση του Μπαλατσούκα της ΕΛΑΣ στη Βούλτεψη που τον είπε… μπαγλαμά

19.06.2026 18:34
mpalatsoukas mpaglamas video – new

Πληρωμένη απάντηση επιφύλαξε στην… επιρρεπή στις γκάφες εσχάτως, Σοφία Βούλτεψη,  ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Γιώργος Μπαλατσούκας, τον οποίο η βουλευτής της ΝΔ αποκάλεσε… μπαγλαμά.

Συγκεκριμένα, η κ. Βούλτεψη μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή και επιχειρώντας να αποδομήσει τα στελέχη του νέου κόμματος Τσίπρα, αποκάλεσε μπαγλαμά τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Γιώργο Μπαλατσούκα. Μάλιστα, η γαλάζια βουλευτής επέμεινε στην… γκάφα ακόμη και μετά την επισήμανση του παρουσιαστή της εκπομπής Τάκη Χατζή.

Ο κ. Μπαλατσούκας, με βίντεό του στα social media απάντησε χιουμοριστικά, αλλά και… δηκτικά στην κ. Βούλτεψη.

Παίζοντας μπαγλαμαδάκι, της συστήθηκε… «Κα Βούλτεψη, στη μουσική όποιος δεν ξέρει τα όργανα, εκτίθεται. Το ίδιο και στην πολιτική, όταν δεν ξέρει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Γιώργος Μπαλατσούκας, χάρηκα» είπε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Αν μη τι άλλο, ευρηματικός ο κ. Μπαλατσούκας.

Διαβάστε επίσης:

Ο Χάρης Δούκας στο γήπεδο του Ερασιτέχνη στον Βοτανικό: «Βγήκε η οικοδομική άδεια»

Φωτιές ανάβει ο Σιακαντάρης: Να διαλυθούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν πλέον ρόλο

Ο Αυγερινός απαντά για το πολυτελές αυτοκίνητο της Καρυστιανού





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
areios-pagos_1809_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάσκεψη των προέδρων της Βουλής: Η τριάδα των δικαστικών που αναδείχτηκε κατά τη μαραθώνια ακρόαση για τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου – Μαζικές απουσίες, με νόημα, από τη διαδικασία 

marios_menidi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δικαίωση μετά από 9 χρόνια για τον 11χρονο Μάριο που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα – «Η ελληνική Δικαιοσύνη έλαμψε», δήλωσε ο πατέρας του

kert rasel gkolnti xon – new
LIFESTYLE

Γκόλντι Χον και Κερτ Ράσελ ψηφίζουν και φέτος… Σκιάθο για τις διακοπές τους: Έφτασαν με λίαρ τζετ στο νησί

iran-7234
ΚΟΣΜΟΣ

Στη θέση του το Ιράν, «χάρτινη τίγρη» οι ΗΠΑ, δεν κέρδισαν τίποτα

gallia exafanisi 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία – Βιάστηκε πριν πεθάνει

Δείτε όλες τις ειδήσεις
efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο «μαχαίρι» στις συντάξεις: Παρακρατήσεις-φωτιά έως 10% για λάθη του ίδιου του ΕΦΚΑ

evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

tourkia taf atr – new
ΕΛΛΑΔΑ

«Yıpratma Savaşı»: Πώς εφαρμόζεται ο άγνωστος (και φθηνός) πόλεμος φθοράς των Τούρκων στο Αιγαίο με drones

karystianou – gavroglou – polakis- velopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η οράνιε εταιρεία των… Πολεοδομιών, το χαμηλό τέμπο της Καρυστιανού, η απαίτηση Γαβρόγλου, ο «πόλεμος των Ρόουζ» στον ΣΥΡΙΖΑ και ο Βελόπουλος  

dsa
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΣΑ υπέρ δανειοληπτών: Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνειών, ούτε παρερμηνειών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 19:16
areios-pagos_1809_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάσκεψη των προέδρων της Βουλής: Η τριάδα των δικαστικών που αναδείχτηκε κατά τη μαραθώνια ακρόαση για τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου – Μαζικές απουσίες, με νόημα, από τη διαδικασία 

marios_menidi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δικαίωση μετά από 9 χρόνια για τον 11χρονο Μάριο που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα – «Η ελληνική Δικαιοσύνη έλαμψε», δήλωσε ο πατέρας του

kert rasel gkolnti xon – new
LIFESTYLE

Γκόλντι Χον και Κερτ Ράσελ ψηφίζουν και φέτος… Σκιάθο για τις διακοπές τους: Έφτασαν με λίαρ τζετ στο νησί

1 / 3