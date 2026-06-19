Ο Χάρης Δούκας στο γήπεδο του Ερασιτέχνη στον Βοτανικό: «Βγήκε η οικοδομική άδεια»

Το εργοτάξιο των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού επισκέφτηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Και μιας που σας ενημέρωσα για το στέγαστρο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, να σας ενημερώσω και για τις εξελίξεις στον Ερασιτέχνη. pic.twitter.com/Crbggvo4gX — Haris Doukas (@h_doukas) June 19, 2026

Ο δήμαρχος Αθηναίων έδειξε το cut and cover «είμαστε στο -1 στην πραγματικότητα. Και εδώ έχουν ξεκινήσει οι εργασίες του Ερασιτέχνη, όπου έχει γίνει πασαλοποίηση. Γίνονται και ειδικές γεωδαισίες, για να μπορέσει να εξελιχθεί καλύτερα η θεμελίωση τις αμέσως επόμενες ημέρες. Η θετική είδηση είναι ότι χθες βγήκε και η οικοδομική άδεια. Άρα το εργοτάξιο του Ερασιτέχνη θα μοιάζει σε λίγο με το εργοτάξιο του Παναθηναϊκού και συνεχίζουμε», είπε χαρακτηριστικά.

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