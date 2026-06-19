Ο Χάρης Δούκας στο γήπεδο του Ερασιτέχνη στον Βοτανικό: «Βγήκε η οικοδομική άδεια»

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Το εργοτάξιο των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού επισκέφτηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
Ο δήμαρχος Αθηναίων έδειξε το cut and cover «είμαστε στο -1 στην πραγματικότητα. Και εδώ έχουν ξεκινήσει οι εργασίες του Ερασιτέχνη, όπου έχει γίνει πασαλοποίηση. Γίνονται και ειδικές γεωδαισίες, για να μπορέσει να εξελιχθεί καλύτερα η θεμελίωση τις αμέσως επόμενες ημέρες. Η θετική είδηση είναι ότι χθες βγήκε και η οικοδομική άδεια. Άρα το εργοτάξιο του Ερασιτέχνη θα μοιάζει σε λίγο με το εργοτάξιο του Παναθηναϊκού και συνεχίζουμε», είπε χαρακτηριστικά.
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