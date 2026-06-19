Η οράνιε εταιρεία των… Πολεοδομιών, το χαμηλό τέμπο της Καρυστιανού, η απαίτηση Γαβρόγλου, ο «πόλεμος των Ρόουζ» στον ΣΥΡΙΖΑ και ο Βελόπουλος  

Καλημέρα σας

Με το σκάνδαλο στις πολεοδομίες οφείλω να σας πω ότι έχουν εκπλαγεί ακόμα και οι πιο έμπειροι περί των θεμάτων διαφθοράς αστυνομικοί και δικαστικοί λειτουργοί που ασχολούνται με την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Φάκελοι με χρήματα κυκλοφορούσαν σε κοινή θέα και πάνω σε γραφεία, τηλεφωνήματα αρμοδίων και… αναρμόδιων για διευθετήσεις – θα γίνει του κλαυσίγελου μόλις βγουν τα απομαγνητοφωνημένα – αλαζονικές συμπεριφορές και πάει λέγοντας…

Μάλιστα, όπως μαθαίνω η έρευνα έπεσε πάνω σε ξένη εταιρία που δραστηριοποιείται εδώ και 15 χρόνια στη χώρα μας – ειδικά στο λεκανοπέδιο βέβαια – η οποία φέρεται να έχει σοβαρή εμπλοκή από τα μέχρι τώρα ευρήματα. Αν επιβεβαιωθεί ότι αντί για… τουλίπες μοίραζε άλλα… λουλούδια, θα έχουμε σεισμό.

Το μπέρδεμα για το μετά της συμφωνίας

Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν (το Ισραήλ έμεινε εκτός) έφερε χαμόγελα μεν στην Αθήνα, αλλά και περίσκεψη.

Βλέπετε, το τέλος ενός παράλογου πολέμου που πήγε να τινάξει στον αέρα την παγκόσμια οικονομία, θα περιορίσει και τις επιπτώσεις για τη χώρα μας – αλίμονό μας εάν συνεχιζόταν αυτό το αδιέξοδο.

Αλλά το θέμα έχει και την άλλη πλευρά. Η Ελλάδα δεν είχε πάρει ασφαλείς αποστάσεις από τον άφρονα Τραμπ – όχι όσες φρόντισαν να έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και επίσης η Ελλάδα θεωρείται από τις περιπτώσεις που διατηρούν υπερβολικά καλές σχέσεις με το Ισραήλ.

Και σε κάθε περίπτωση είναι ένα ερώτημα τι ακριβώς κάνουν οι… φίλοι (όπως η Ελλάδα) όταν δύο παλιοί τους φίλοι (ΗΠΑ-Ισραήλ) τα σπάνε, όπως έγινε εδώ με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου.

Συμπέρασμα; Όταν οι «φίλοι» σου πάνε και μπερδεύονται σε περίεργα πράγματα, καλό είναι να μένεις λίγο μακριά…

Η Καρυστιανού σε χαμηλούς ρυθμούς

Απορίες προκαλούν τα χαμηλά γκάζια – στο ρελαντί για την ακρίβεια – που έχει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Ελάχιστες δραστηριότητες, μετρημένες εμφανίσεις, ακόμα και λιγότερες εκδηλώσεις και παρεμβάσεις. Μάλιστα η Καρυστιανού ακύρωσε και συνέντευξη που είχε ήδη δώσει σε μεγάλο κανάλι, ζητώντας τελικά να μην προβληθεί. Στελέχη νέα δεν βγαίνουν – πλην της Μαρίας Γρατσία και του Θανάση Αυγερινού.

Αν είναι μία προσπάθεια τύπου «να οργανωθούμε», τότε έχει λογικό.

Αν είναι αδυναμία να μπουν δυνατά στο απαιτητικό σκηνικό, καθότι έχει εμφανιστεί ο Τσίπρας και ανεβάζει στροφές ο Ανδρουλάκης, τότε υπάρχει πιο δομικό θέμα για την Ελπίδα για Δημοκρατία.

«Ο πόλεμος των Ρόουζ» ανάμεσα σε Τσίπρα και «3»

Χωρίς γυρισμό είναι οι σχέσεις του Αλέξη Τσίπρα με τους «3» που ζητάνε να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές με δικά του ψηφοδέλτια αφού δεν υπάρχει θέμα συμφωνίας με την ΕΛΑΣ.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα πλέον δεν είναι η πολιτική διαφωνία και οι διαφορετικές επιλογές, όχι.

Το μείζον που έχει προκύψει μεταξύ τους είναι πως η πλευρά Τσίπρα – δεν είμαι βέβαιος ότι το υιοθετεί και ο ίδιος – θεωρεί πως οι «3», ήτοι οι Δούρου, Παππάς, Πολάκης, έχουν παραβιάσει κάποιους κώδικες, που αποτελούν κόκκινες γραμμές ακόμα και σε συνθήκες πολιτικού πολέμου.

Ότι κάνουν παρασκηνιακές κινήσεις, κάτι σαν «χτυπήματα κάτω από τη ζώνη», που πλήττουν την προσπάθεια του Τσίπρα με την ΕΛΑΣ.

Βέβαια, μπορεί ο πρόεδρος Αλέξης να περίμενε ότι θα αποδέχονταν μοιρολατρικά την τύχη του και θα αποσύρονταν ησύχως οι παλιοί του σύντροφοι και νυν ανεπιθύμητοι στο νέο κόμμα. Αλλά ποτέ δεν πάει έτσι το πράγμα…

– Στο μεταξύ μέχρι αρχές Ιουλίου ο Φάμελλος θα κληθεί να απαντήσει εάν θέλει να είναι αρχηγός στον ΣΥΡΙΖΑ ή υποψήφιος βουλευτής στην ΕΛΑΣ. Το ερώτημα δύσκολα θα παρακαμφθεί αυτή τη φορά.

Η επιμονή του Γαβρόγλου

Μαθαίνω ότι ο Κώστας ο Γαβρόγλου επιμένει να αναλάβει τομεάρχης Παιδείας στην ΕΛΑΣ.

Ο πρόεδρος Αλέξης τον εκτιμά μεν και τον έχει στο πολιτικό συμβούλιο της ΕΛΑΣ, αλλά δεν βρίσκει καλή την ιδέα να βάζει παλιούς υπουργούς του σε πόστα που θυμίζουν την κυβέρνηση 2015-19. Και λογικό θα πει κάποιος.

Αλλά ο Γαβρόγλου έχει εκείνο το… «αδικαίωτο» που έχουν πολλοί οι οποίοι επιμένουν να (από)τελειώσουν μία δουλειά που τους είχε ανατεθεί κάποτε και νιώθουν ότι άφησαν κάτι στη μέση, που δεν τους επέτρεψε να κερδίσουν κάποιοι στοίχημα με την ιστορία.

Θα έχουμε και τέτοια με τους διασωθέντες Συριζαίους που κατάφεραν και μπήκαν στο νέο εγχείρημα του Τσίπρα…

Οι επιλογές του Βελόπουλου

Η Ελληνική Λύση δεν ψήφισε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να προσέλθουν στην επιτροπή θεσμών και Διαφάνειας πρόσωπα εμπλεκόμενα με τις υποκλοπές (ο Ταλ Ντίλιαν για παράδειγμα) και αυτό πυροδότησε νέα σενάρια για δίαυλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση.

Κάποιοι θυμίζουν ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος είχε ψηφίσει με την ΝΔ και για την αλλαγή του Χρήστου Ράμμου στην ΑΔΑΕ όταν είχε κορυφωθεί η υπόθεση με τις υποκλοπές.

Εγώ ακούω πάντως με ενδιαφέρον ότι ο Βελόπουλος τα κάνει αυτά για λόγους εθνικής ασφάλειας. Και ότι δεν έχει καμία άλλη σκοπιμότητα που του χρεώνουν.

Ο στόχος της Motor Oil για την ανάπτυξη των ΑΠΕ μέχρι το 2030

Στόχο να καταστεί η Motor Oil η 2η μεγαλύτερη δύναμη στις ΑΠΕ, μέσω της MORE, έχει η διοίκησή της καθώς θέλει να φτάσει την παραγωγική δυναμικότητα των «πράσινων» μονάδων της στα 2 GW έως το 2030. Κρίσιμο ρόλο στην προσπάθεια της αυτή θα παίξει ο τομέας των μπαταριών και η εξισορρόπηση των επενδύσεων μεταξύ αυτών και των φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων. Σε ότι αφορά τον κίνδυνο να υπάρξουν αρνητικές τιμές από την παραγωγή των ΑΠΕ σε περιόδους που παράγεται περισσότερη ενέργεια από αυτή που χρειάζεται το δίκτυο, η διοίκηση ανέφερε ότι τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει για τη Motor Oil, καθώς οι «ταρίφες» ειδικά στα αιολικά είναι «κλειδωμένες». Επιπλέον, η Motor Oil πρωτοπορεί στην Ελλάδα και στον τομέα του υδρογόνου, στον οποίο έχει ήδη πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ, μέρος των οποίων θα αξιοποιηθεί και στο διυλιστήριο.

Μπαίνει σφήνα η Optima Bank

Η εντυπωσιακή πορεία της Optima Bank έχει αρχίσει να προκαλεί πολύ περισσότερη συζήτηση απ’ όση παραδέχονται δημόσια οι ανταγωνιστές της. Η πρόσφατη έκδοση AT1 ύψους 200 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε προσφορές άνω των 2,2 δισ. ευρώ και υπερκαλύφθηκε 11 φορές, επίδοση που προκάλεσε αίσθηση ακόμη και σε διεθνείς τραπεζικούς κύκλους.

Στην αγορά λένε ότι το ενδιαφέρον δεν αφορά μόνο τον πρόεδρο Γιώργο Τανισκίδη και τον CEO Δημήτρη Κυπαρίσση. Αυτό που απασχολεί αρκετούς είναι ότι η Optima κερδίζει συνεχώς μερίδια αγοράς, ενώ παράλληλα προχωρά στην εξαγορά της Euroxx και εξετάζει επέκταση σε νέες δραστηριότητες.

Τραπεζικό στέλεχος με μακρά διαδρομή σχολίαζε τις προηγούμενες ημέρες ότι «η Optima έχει πάψει να θεωρείται μια μικρή τράπεζα που τρέχει γρήγορα».

Και πρόσθετε με νόημα ότι σε αρκετές χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων το όνομά της εμφανίζεται πλέον δίπλα σε εκείνα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Το ερώτημα που ακούγεται στα τραπεζικά γραφεία δεν είναι αν θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Είναι πόσο γρήγορα θα το κάνει και ποιος θα χάσει κομμάτι της πίτας στην πορεία. Οι απαντήσεις, όπως λένε οι γνωρίζοντες, θα φανούν πριν τελειώσει το 2026.

Το μεγάλο «στοίχημα» της Kiefer στo ΑΙ

Το δικό της AI μοντέλο θέλει να φτιάξει η Kiefer, εταιρεία ενέργειας και τεχνολογίας με έδρα το Μαρούσι. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία με επικεφαλής τον Χρήστο Πετρόχειλο, θέλει να ανταγωνιστεί διεθνείς παίκτες «κολοσσούς» και να βοηθήσει στην προσπάθεια της ευρωπαϊκής ψηφιακής κυριαρχίας, σε έναν τομέα που μέχρι στιγμής τα «ηνία» κατέχουν οι ΗΠΑ. Για το λόγο αυτό, η ελληνική εταιρεία έχει δρομολογήσει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη διετία με κεφάλαια που θα προέλθουν από το RRF και την Credia Bank.

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