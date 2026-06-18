Η μάχη της ακρίβειας, τα drones του Δένδια, ο Φάμελλος ως support και οι μισθολάγνοι βουλευτές, η διαφορά Τσίπρα – Ζωής και τα ευτράπελα με τον Αναστασιάδη

Καλημέρα σας

Η μάχη με την ακρίβεια είναι η μητέρα όλων των μαχών για την κυβέρνηση. Την κερδίζει – ή έστω δεν την χάνει – κι έχει ελπίδες στις εκλογές. Τη χάνει και μάλλον χάνεται: Τα ποσοστά της θα πάνε σε αντίστροφη πορεία από εκείνη των τιμών.

Η πλατφόρμα «posokanei» που παρουσίασε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μεν χρήσιμη, αρκεί όμως να πέφτουν οι τιμές γενικά. Διότι εάν δεν πέφτουν, το πολύ πολύ να μαθαίνει ένας καταναλωτής στην Ηλιούπολη πόσο πιο φθηνά θα βρει το τυρί στο Μενίδι – ακόμα και εντός της ίδιας αλυσίδας υπάρχουν διαφορές ανάλογα με την περιοχή. Καλύτερα να έχει γίδες στον Υμηττό και να μαζεύει γάλα, να το πήζει, παρά να κάνει 25 χιλιόμετρα κάθε φορά που θα θέλει να φάει τυρί έτσι;

Το λέω για να μην ξεχνιόμαστε. Καλή η ενημέρωση, καλύτερη η πάταξη της αισχροκέρδειας και ο έλεγχος της αγοράς.

Το ερώτημα για Δένδια

Διαβάζω τις τελευταίες ημέρες διάφορες ειδήσεις για τον Νίκο Δένδια και τις δραστηριότητές του. Τη μία πάει στο εργοστάσιο της ΕΑΒ για τα drones και την άλλη φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για συναντήσεις με εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα, πρωτοπόρες στους τομείς της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στην Άμυνα.

Και αναρωτιέμαι: Ο σχεδιασμός και η επιμονή να παίρνουμε φρεγάτες και άλλα «παραδοσιακά» και «κλασικά», ας το πούμε έτσι για ναν συνεννοηθούμε, πού εδράζεται άραγε;

Όταν οι πόλεμοι κρίνονται πλέον από την προηγμένη τεχνολογία – όχι κατ’ ανάγκην ιδιαίτερα ακριβή – και από σύνθετους παράγοντες, παρά από τα «βαριά όπλα», γιατί ο Δένδιας επιμένει να πηγαίνει από τον παλιό δρόμο;

Ο Φάμελλος ως support

Ούτε που θέλω να φανταστώ τι θα γίνει στη ΔΕΘ με τα όσα ευτράπελα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ φευγάτου για την ΕΛΑΣ (ή έτσι ελπίζει) Σωκράτη Φάμελλου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι… κόμμα. Του ελληνικού κοινοβουλίου με 25 βουλευτές και πάει λέγοντας. Άρα λογικό είναι να πάει στη ΔΕΘ ο αρχηγός του.

Αλλά τώρα υπάρχει και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Που είναι ήδη… αξιωματική αντιπολίτευση, όπως είπε ο πρόεδρος Αλέξης. Και άρα θέλει και θα πάει στη ΔΕΘ, σας το λέω με βεβαιότητα.

Και καλά να πάνε, αλλά δεν καταλαβαίνουν οι του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να έχουν ένα σαφές πλαίσιο; Ή ο Φάμελλος πιστεύει ότι θα πάει ως… support; Όπως κάνουν δηλαδή στα νυχτερινά μαγαζιά που βγαίνουν πρώτα τα «μικρά ονόματα» για να προετοιμάσουν την είσοδο του σταρ, που θα εμφανιστεί μετά τα μεσάνυχτα!

– Ο Νίκος Παππάς πάντως το είπε ξεκάθαρα, ότι όποιος λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο δεν μπορεί να είναι στην ηγεσία.

– Πάντως η εικόνα βουλευτών όπως ο ανεκδιήγητος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος από την Αχαΐα να δηλώνουν ότι θα κατέβουν με την ΕΛΑΣ και να αρνούνται να παραιτηθούν (ούτε καν ανεξαρτητοποιούνται) για να μην χάσουν τον βουλευτικό μισθό είναι η επιτομή της πολιτικής αναξιοπρέπειας. Με αυτούς θα προχωρήσει ο πρόεδρος Αλέξης;

Πατριωτισμός, η νέα γραμμή του Αλέξη

Στο μεταξύ, έχει ενδιαφέρον αυτή η ενασχόληση του Αλέξη Τσίπρα με τα εθνικά θέματα και πώς τα συνδυάζει με όλη την υπόλοιπη ατζέντα.

Το λέω με αφορμή την εκδήλωση στη Λευκωσία χθες, με τη συμμετοχή μάλιστα και του διάσημου οικονομολόγου Τομά Πικετί που είναι από τους βασικούς αρχιτέκτονες της έννοιας του οικονομικού πατριωτισμού.

Ο Τσίπρας φαίνεται να «παίξει» αυτή τη φορά χωρίς ενοχές και συστολές στο πεδίο του πατριωτισμού, κάνοντας έτσι ανοίγματα στο κεντρώο, ακόμα και το κεντροδεξιό κοινό.

– Ρώτησα πώς προέκυψε αυτός ο «έρωτας» με τον «πατριωτισμό» και μου είπαν κάτι για… Μαραντζίδη. Τα ξέρει αυτά τα θέματα ο επικοινωνιολόγος Νίκος, έχει γράψει και βιβλίο.

Η διαφορά Τσίπρα – Ζωής

Προσπαθώ να αντιληφθώ όσο μπορώ – με διάθεση μεγάλης κατανόησης – τα επιχειρήματα του ΠΑΣΟΚ για τις κακές δημοσκοπήσεις. Είναι λογικό και αναμενόμενο να θέλουν να απομειώσουν τη σημασία τους, να δείξουν ότι είναι κάτι πρόσκαιρο και πάει λέγοντας. Αλλά, για όνομα, ας επεξεργάζονται καλύτερα τα όσα λένε.

Για παράδειγμα αντιτείνουν τώρα τελευταία την άποψη ότι δεν λέει κάτι που η ΕΛΑΣ είναι για 10-11 συνεχόμενες δημοσκοπήσεις δεύτερο κόμμα, διότι και η Πλεύση Ελευθερίας ήταν δεύτερη για 14 συνεχόμενες.

Κατ’ αρχάς το ρεκόρ της Ζωής Κωνσταντοπούλου θα το σπάσει άνετα ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα το επιχείρημα δεν έχει… αντοχή, θα καταπέσει οσονούπω.

Και το σημαντικότερο: Ο Τσίπρας είχε κόμμα και πήρε 18% στις προηγούμενες εκλογές, άρα όσοι πάνε τώρα και του δίνουν κάπου 15% έχουν μακροχρόνιους ή και ιστορικούς δεσμούς μαζί του. Ενώ η Ζωή πήρε απλά σε κάποια στροφή τον «αφρό» μίας κοινωνικής δυσαρέσκειας, που ως αφρός, δύσκολα μένει κάπου.

Ας το δουλέψουν λίγο ακόμα – με υπομονή – αυτό το θέμα, εκεί στη Χαριλάου…

Ο Αναστασιάδης και ο εισαγγελέας

Λέμε και μείς εδώ στην Ελλάδα για τη δικαιοσύνη (ό,τι λέμε και λέγεται τέλος πάντων), αλλά αυτή η ιστορία στην Κύπρο με την υπόθεση που εμπλέκει τον Νίκο Αναστασιάδη, φανερώνει μία κατάσταση ακόμα πιο προβληματική.

Βλέπετε, ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αντιμετωπίζει 7 κατηγορίες, αλλά η δικαστική τύχη του εξαρτάται εν πολλοίς από το πώς θα χειριστεί τις υποθέσεις ο γενικός εισαγγελέας. Ο οποίος είναι διορισμένος και πρώην υπουργός του! Λένε ότι είναι και φίλος του στενός, αλλά αυτά δεν θέλω να τα πιστέψω. Μου αρκεί όμως ότι ένας πρώην υπουργός του εμπλεκόμενου Αναστασιάδη καλείται να κρίνει τον Αναστασιάδη, ο οποίος Αναστασιάδης είχε κάνει υπουργό τον τωρινό εισαγγελέα, πριν αυτός γίνει εισαγγελέας.

Ομορφιές γίνονται εκεί στην Κύπρο…

Στον διεθνή όμιλο Accor το 5άστερο του Project Voria

Υπό τη διαχείριση της διεθνούς ξενοδοχειακής αλυσίδας Accor θα ενταχθεί το ξενοδοχείο πέντε αστέρων του μεγάλου τουριστικού project Voria το οποίο αναμένεται να είναι και από τα πιο κεντρικά στοιχεία του φιλόδοξου έργου που βρίσκεται στο Μαρούσι και πλέον έχει περάσει στο στάδιο της κατασκευής.

Η στρατηγική συνεργασία με την Accor θα είναι 25ετούς διάρκειας και ενισχύει τη διεθνή διάσταση του έργου αντάσσοντας το Μαρούσι σε ένα αναγνωρισμένο παγκόσμιο δίκτυο φιλοξενίας.

Πιο συγκεκριμένα, το ξενοδοχείο θα λειτουργήσει υπό τη διαχείριση της MGallery Collection του Ομίλου Accor. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει 170 δωμάτια και σουίτες, σύγχρονες εγκαταστάσεις ευεξίας και spa 2.000 τ.μ., χώρους εστίασης και αναψυχής, πισίνα, καθώς και συνεδριακές υποδομές με αμφιθέατρο δυναμικότητας 1.100 θέσεων.

Μάλιστα, ο όμιλος Accor συμμετέχει από το αρχικό στάδιο σχεδιασμού της νέας ξενοδοχειακής μονάδας, διασφαλίζοντας την πλήρη ενσωμάτωση των προδιαγραφών και της φιλοσοφίας του brand σε κάθε πτυχή του έργου.

Σε hub κινητικότητας θέλει να μετατρέψει τα πρατήρια η Motor Oil

Σε μικρά hub κινητικότητας θέλει να μετατρέψει τα πρατήρια καυσίμων της η Motor Oil. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η διοίκηση στο περιθώριο της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων, η παγκόσμια τάση, που ισχύει και στην Ελλάδα, επιστροφής των καταναλωτών στις γειτονιές καθώς, οι μετακινήσεις έχουν πλέον γίνει «δύσκολες», ευνοεί στο να γίνουν τα τοπικά πρατήρια σημεία που μέσω των Smart Shop καταστημάτων κάποιος μπορεί να πιει τον καφέ του να φάει κάτι, όταν για παράδειγμα φορτίζει ή «φουλάρει» το όχημα του. Για το λόγο αυτό η Motor Oil συνεχώς αναβαθμίζει τα καταστήματα λιανικής που διατηρεί μέσα στα πρατήρια, στη λογική του convenience store ξεκινώντας από τα Smart Shop που βρίσκονται μέσα στα πρατήρια της Shell.

Η νέα χρυσή ζώνη γεννιέται στην Κηφισίας

Κάτι κινείται έντονα πίσω από τις βιτρίνες και τα εργοτάξια του Αμαρουσίου. Οι πρόσφατες πωλήσεις ακινήτων της Trastor με σημαντικά premium σε σχέση με τις αποτιμήσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες από την αγορά. Αντίθετα, επιβεβαίωσαν αυτό που ψιθυρίζουν εδώ και μήνες επενδυτές και μεσίτες: ο άξονας της Κηφισίας μπαίνει σε νέο κύκλο υπεραξιών.

Από το Δαχτυλίδι και το Ιατρικό Κέντρο μέχρι την Αμαρουσίου – Χαλανδρίου, τα διαθέσιμα ακίνητα λιγοστεύουν, τα τηλέφωνα χτυπούν συχνότερα και τα μεγάλα χαρτοφυλάκια παρακολουθούν στενά κάθε κίνηση. Δεν είναι μόνο τα νέα γραφεία. Είναι η αίσθηση ότι διαμορφώνεται ένα νέο επιχειρηματικό κέντρο με υγεία, εμπόριο, φιλοξενία και ψυχαγωγία να συνυπάρχουν στον ίδιο χάρτη.

Στην αγορά λένε ότι το πραγματικό παιχνίδι δεν έχει αρχίσει ακόμη. Όταν προστεθεί και το Voria – καζίνο και 5αστερο ξενοδοχείο – στην εξίσωση, αρκετοί εκτιμούν ότι οι σημερινές αποτιμήσεις θα θεωρούνται… τιμές πρώιμης εισόδου.

Και όσοι έχουν ήδη πάρει θέση, δύσκολα θα πουλήσουν σύντομα.

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