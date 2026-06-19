Φωτιές ανάβει ο Σιακαντάρης: Να διαλυθούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν πλέον ρόλο

Λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς ρίχνει ο Γιώργος Σιακαντάρης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας τη διάλυση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας στο ONE, ο Γ. Σιακαντάρης υποστήριξε ότι «το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσοίωνο» και ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ «έχουν τελειώσει πολιτικά» και έχουν καταστεί «τοξικά» στη συνείδηση της κοινωνίας.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι είχε διατυπώσει ανάλογη άποψη και προς την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά και τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως «αν θέλετε να προχωρήσετε αυτό το πράγμα, πρέπει να διαλύστε τα παλαιά μαγαζιά, να φύγουν από τη μέση τα παλιά μαγαζιά».

Βέβαια, έσπευσε να τονίσει ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει ένα θετικό αποτύπωμα, ίσως το πιο θετικό. Όμως», είπε, «έτσι το έφερε η πολιτική διαδικασία ώστε στη συνείδηση του κόσμου να είναι τοξικό όπως θεωρείτο η ΔΗΜΑΡ που κατέβηκε στην κοινωνία και πήρε 0,31%».

Απέρριψε δε τα περί αλαζονείας του Τσίπρα και της ΕΛΑΣ, δηλώνοντας ότι «δεν είναι αλαζονεία να λες ότι είσαι δεύτερο κόμμα ενώ είσαι. Ότι ενδεχομένως να υπάρχουν διαδικασίες από κόσμο που κινείται γύρω από τον Τσίπρα και θέλει να υπερθεματίσει και να γίνει τσιπρικότερος του Τσίπρα μπορεί, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας δεν δείχνει δείγματα αλαζονείας».

Προβλέπονται… καταιγίδες.

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