search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 12:02
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.06.2026 11:36

Φωτιές ανάβει ο Σιακαντάρης: Να διαλυθούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν πλέον ρόλο

19.06.2026 11:36
siakantaris_3001_1920-1080_new

Λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς ρίχνει ο Γιώργος Σιακαντάρης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας τη διάλυση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας στο ONE, ο Γ. Σιακαντάρης υποστήριξε ότι «το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσοίωνο» και ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ «έχουν τελειώσει πολιτικά» και έχουν καταστεί «τοξικά» στη συνείδηση της κοινωνίας.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι είχε διατυπώσει ανάλογη άποψη και προς την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά και τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως «αν θέλετε να προχωρήσετε αυτό το πράγμα, πρέπει να διαλύστε τα παλαιά μαγαζιά, να φύγουν από τη μέση τα παλιά μαγαζιά».

Βέβαια, έσπευσε να τονίσει ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει ένα θετικό αποτύπωμα, ίσως το πιο θετικό. Όμως», είπε, «έτσι το έφερε η πολιτική διαδικασία ώστε στη συνείδηση του κόσμου να είναι τοξικό όπως θεωρείτο η ΔΗΜΑΡ που κατέβηκε στην κοινωνία και πήρε 0,31%».

Απέρριψε δε τα περί αλαζονείας του Τσίπρα και της ΕΛΑΣ, δηλώνοντας ότι «δεν είναι αλαζονεία να λες ότι είσαι δεύτερο κόμμα ενώ είσαι. Ότι ενδεχομένως να υπάρχουν διαδικασίες από κόσμο που κινείται γύρω από τον Τσίπρα και θέλει να υπερθεματίσει και να γίνει τσιπρικότερος του Τσίπρα μπορεί, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας δεν δείχνει δείγματα αλαζονείας».

Προβλέπονται… καταιγίδες.

Διαβάστε επίσης

Ο Αυγερινός απαντά για το πολυτελές αυτοκίνητο της Καρυστιανού

Κόμμα Σαμαρά: Διαρκείς επαφές με πρώην βουλευτές και στελέχη

Ο Σκέρτσος προσπαθεί να απαντήσει για το posokanei και μπερδεύει fake news, διαφάνεια και επίθεση στην αντιπολίτευση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

aigoprovata_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Ανησυχία για τη νέα εστία στη Ζαχάρω – Σε λειτουργία σταθμός απολύμανσης

bbc
MEDIA

Δημόσια ΜΜΕ: Τι λέει η παγκόσμια κοινή γνώμη για τις ειδήσεις τους, η επίδραση στη ζωή και την κοινωνία

PYROSVESTIKI307
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Ηλεία, Κιλκίς και Εύβοια – Συνολικά 103 το 2026

giatros-asthenis-new
ΥΓΕΙΑ

Ενδοσκοπική Επέμβαση Βουβωνοκήλης με την Πρωτοπόρο Μέθοδο TEP

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

dsa
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΣΑ υπέρ δανειοληπτών: Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνειών, ούτε παρερμηνειών

obama
ΚΟΣΜΟΣ

Ομπάμα: Εντυπωσιακή επιστροφή στα εγκαίνια του Προεδρικού του Κέντρου στο Σικάγο – Μπάιντεν, Κλίντον και Μπους έδωσαν το «παρών» (Photos/Videos)

patata_airfryer2
CUCINA POVERA

Ψητή πατάτα, στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρα

trump deixnei g7
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πλήρης κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα» μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Η επόμενη ημέρα σε Ισραήλ και Λίβανο, οι νικητές και οι χαμένοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 12:01
nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

aigoprovata_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Ανησυχία για τη νέα εστία στη Ζαχάρω – Σε λειτουργία σταθμός απολύμανσης

bbc
MEDIA

Δημόσια ΜΜΕ: Τι λέει η παγκόσμια κοινή γνώμη για τις ειδήσεις τους, η επίδραση στη ζωή και την κοινωνία

1 / 3