Κόμμα Σαμαρά: Διαρκείς επαφές με πρώην βουλευτές και στελέχη

Ανεβάζει ταχύτητα, λένε οι πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, για τη δημιουργία του κόμματός του – παρότι ο ίδιος και οι στενοί συνεργάτες του ακόμα αρνούνται να πουν αν και πότε θα προχωρήσει στις σχετικές ανακοινώσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Α. Σαμαράς βρίσκεται σε διαρκείς επαφές με πολιτευτές, πρώην βουλευτές και αυτοδιοικητικούς της «γαλάζιας» παράταξης, με τους οποίους έχει διατηρήσει στενές σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια και τους θεωρεί δικούς του ανθρώπους.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συμπεριλάβει στο κόμμα του – ακόμα – εν ενεργεία βουλευτές, για τους προφανείς λόγους. Οι… ενδιαφερόμενοι θα ενταχθούν στο σχήμα αφού διαλυθεί η Βουλή και προκηρυχθούν εκλογές.

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