Ο Σκέρτσος προσπαθεί να απαντήσει για το posokanei και μπερδεύει fake news, διαφάνεια και επίθεση στην αντιπολίτευση

Πριν ακόμη δοκιμαστεί στην πράξη η αποτελεσματικότητα του posokanei.gov.gr, η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει κάθε κριτική προς το νέο εργαλείο σε επίθεση κατά της διαφάνειας. Με μια ανάρτηση που κινείται περισσότερο στη λογική της πολιτικής αντιπαράθεσης παρά της ουσιαστικής απάντησης, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, επιλέγει να ταυτίσει τις ενστάσεις για το εγχείρημα με «fake news», αποφεύγοντας να σταθεί στην ουσία των ερωτημάτων που έχουν τεθεί.

Αντί να εξηγήσει αναλυτικά πώς θα λειτουργήσει το σύστημα, ποια δεδομένα θα παρέχει και πώς θα συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο κ. Σκέρτσος στρέφει τα πυρά του στην αντιπολίτευση, αφήνοντας μάλιστα αιχμές για όσους «δεν θέλουν διαφάνεια». Μια επιχειρηματολογία που περισσότερο πολώνει τη συζήτηση παρά φωτίζει τα πραγματικά ζητήματα γύρω από ένα εργαλείο που η ίδια η κυβέρνηση παρουσιάζει ως σημαντική παρέμβαση στην αγορά.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου

«Ποιος και γιατί δεν θέλει περισσότερη διαφάνεια στις τιμές των σούπερ μάρκετ;

Ας συμφωνήσουμε επί της αρχής στα βασικά: ότι ο ανταγωνισμός τιμών και η διαφάνεια στη λειτουργία κάθε αγοράς είναι προς όφελος του καταναλωτή.

Έχοντας αυτό ως δεδομένο θα περίμενα, ως φύσει και θέσει καλόπιστος, ότι η αντιπολίτευση θα υποδεχόταν, αν όχι θετικά, τουλάχιστον ουδέτερα τη νέα ψηφιακή υπηρεσία posokanei.gov.gr που επιδιώκει και τους δύο σκοπούς: δηλαδή τόσο την ένταση του ανταγωνισμού στις τιμές όσο και τη μείωση της ασυμμετρίας πληροφόρησης που έχουν οι καταναλωτές έναντι των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Διότι, πολύ απλά, χάρη στην εύχρηστη αυτή εφαρμογή οι καταναλωτές μπορούν πλέον να κάνουν πιο έξυπνες και συνειδητοποιημένες αγορές. Και μαζί τους η πολιτεία να ασκεί πιο τεκμηριωμένη και αποτελεσματική πίεση σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα για καλύτερες τιμές.

Κι όμως, από χθες έχει ξεκινήσει ένας λυσσαλέος πόλεμος από την αντιπολίτευση -ακόμη και με fake news που αφορούν το κόστος δημιουργίας του- προκειμένου να απαξιώσουν αυτό το καινοτόμο εργαλείο που θέτει πλέον η πολιτεία στη διάθεση των καταναλωτών.

Η αντιπολίτευση για άλλη μια φορά μπροστά στο αντικυβερνητικό της μένος λειτουργεί αυτοκτονικά και παίζει το παιχνίδι όσων ΔΕΝ θέλουν διαφάνεια και ανταγωνισμό στις τιμές. Και νομίζω όλοι είμαστε σε θέση να φανταστούμε ποιοι μπορεί να είναι αυτοί.

Το #πόσοκάνει δεν λύνει φυσικά από μόνο του το πρόβλημα της ακρίβειας. Είναι, όμως, άλλο ένα όπλο στα χέρια μας για πιο αποτελεσματικό έλεγχο της εγχώριας αγοράς αλλά και των πολυεθνικών εταιριών. Αν απαξιωθεί θα κερδίσουν όσοι παγίως ποντάρουν τόσο στην πολιτική όσο και στην οικονομική κερδοσκοπία.

Ας αποφασίσει επιτέλους η αντιπολίτευση με ποιων τα συμφέροντα συντάσσεται», έγραψε ο κ. Σκέρτσος στη σχετική ανάρτησή του.

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