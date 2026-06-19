Ο Αυγερινός απαντά για το πολυτελές αυτοκίνητο της Καρυστιανού

Τις συζητήσεις που προκάλεσε το θηριώδες αυτοκίνητο με το οποίο η επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού επισκέφτηκε το Αττικόν, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου, Θανάσης Αυγερινός.

Όπως είπε ο δημοσιογράφος μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9.84, το πολυτελές SUV ανήκει σε γιατρό, στέλεχος του κόμματος που το παραχωρεί για τις ανάγκες μετακίνησης της Μαρίας Καρυστιανού

«Είναι γιατρός, ένας πολύ επιτυχημένος γιατρός, φαντάζομαι ότι οι γιατροί μπορούν να έχουν οχήματα πολυτελείας και μεγάλου κυβισμού. Δεν είναι όχημα του κινήματος», είπε ο Θανάσης Αυγερινός, κάνοτνας λόγο για «κωμική προσπάθεια» κάποιων ΜΜΕ «να δημιουργήσουν εντυπώσεις, να μας κολλήσουν ετικέτες και να κάνουν περιγραφές που δεν ταιριάζουν με τον χαρακτήρα μας».

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