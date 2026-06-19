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19.06.2026 09:32

Ο Αυγερινός απαντά για το πολυτελές αυτοκίνητο της Καρυστιανού

19.06.2026 09:32
THANASSIS_AVGERINOS

Τις συζητήσεις που προκάλεσε το θηριώδες αυτοκίνητο με το οποίο η επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού επισκέφτηκε το Αττικόν, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου, Θανάσης Αυγερινός.

Όπως είπε ο δημοσιογράφος μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9.84, το πολυτελές SUV ανήκει σε γιατρό, στέλεχος του κόμματος που το παραχωρεί για τις ανάγκες μετακίνησης της Μαρίας Καρυστιανού

«Είναι γιατρός, ένας πολύ επιτυχημένος γιατρός, φαντάζομαι ότι οι γιατροί μπορούν να έχουν οχήματα πολυτελείας και μεγάλου κυβισμού. Δεν είναι όχημα του κινήματος», είπε ο Θανάσης Αυγερινός, κάνοτνας λόγο για «κωμική προσπάθεια» κάποιων ΜΜΕ «να δημιουργήσουν εντυπώσεις, να μας κολλήσουν ετικέτες και να κάνουν περιγραφές που δεν ταιριάζουν με τον χαρακτήρα μας».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 10:03
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