Νέο «μαχαίρι» στις συντάξεις: Παρακρατήσεις-φωτιά έως 10% για λάθη του ίδιου του ΕΦΚΑ

Σε άμεσες περικοπές στις μηνιαίες αποδοχές χιλιάδων συνταξιούχων προχωρά το Υπουργείο Εργασίας, θεσπίζοντας έναν αυτόματο μηχανισμό παρακράτησης για ποσά που το ίδιο το κράτος κατέβαλε λανθασμένα. Με ειδική διάταξη που «κρύφτηκε» σε νομοσχέδιο για την ισότητα των αμοιβών, ο e-ΕΦΚΑ αποκτά πλέον το ελεύθερο να κόβει έως και το 10% της καθαρής σύνταξης, προκειμένου να εισπράξει πίσω τα λεγόμενα «αχρεωστήτως καταβληθέντα».

Το εξοργιστικό για χιλιάδες απόμαχους της εργασίας είναι ότι οι περικοπές αυτές θα επιβάλλονται οριζόντια, ακόμα και στις περιπτώσεις που η ζημιά έγινε από διοικητικά ή μηχανογραφικά μπάχαλα του ίδιου του ασφαλιστικού συστήματος.

Η παγίδα του 10% και το «χαράτσι» των 50 ευρώ

Η νέα διάταξη φέρνει έναν ισοπεδωτικό μηχανισμό, ο οποίος μάλιστα χτυπά δυσανάλογα τους χαμηλοσυνταξιούχους:

Αυτόματο κούρεμα: Μόλις ο ΕΦΚΑ εντοπίζει ότι έχει καταβάλει υψηλότερα ποσά ή επιδόματα, θα εκδίδει απόφαση καταλογισμού και θα ξεκινά άμεσα την παρακράτηση από τις μελλοντικές συντάξεις.

Μηνιαία δόση στο 10%: Η παρακράτηση θα ανέρχεται στο 10% της καθαρής μηνιαίας σύνταξης (μετά τις νόμιμες κρατήσεις).

Ελάχιστη κράτηση-σοκ: Εδώ κρύβεται η μεγάλη παγίδα. Το Υπουργείο ορίζει ως κατώτατο όριο παρακράτησης τα 50 ευρώ τον μήνα. Αυτό σημαίνει ότι για έναν χαμηλοσυνταξιούχο, το κράτος θα κόβει υποχρεωτικά 50 ευρώ, ακόμα κι αν το 10% της σύνταξής του αντιστοιχεί σε πολύ μικρότερο ποσό!

Πώς μεταφράζεται στην πράξη η περικοπή:

Παράδειγμα χαμηλοσυνταξιούχου: Συνταξιούχος με καθαρή σύνταξη 400 ευρώ, στον οποίο ο ΕΦΚΑ έκανε λάθος υπολογισμό. Αν ίσχυε το 10%, η κράτηση θα έπρεπε να είναι 40 ευρώ. Με το νέο κατώτατο όριο, ο ΕΦΚΑ θα του κόβει 50 ευρώ τον μήνα, αφήνοντάς τον με 350 ευρώ στην τσέπη.

Παράδειγμα μέσης σύνταξης: Συνταξιούχος με καθαρή σύνταξη 1.000 ευρώ που οφείλει 1.200 ευρώ λόγω λάθους του ταμείου του. Θα βλέπει τη σύνταξή του μειωμένη κατά 100 ευρώ κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο.

Πληρώνουν οι συνταξιούχοι τα λάθη του κρατικού μηχανισμού

Οι «φουσκωμένες» παροχές που τώρα ζητούνται πίσω με το ζόρι, σπάνια αποτελούν υπαιτιότητα του ασφαλισμένου. Στην πλειονότητά τους προκύπτουν από:

Μηχανογραφικά σφάλματα και λανθασμένους υπολογισμούς των υπηρεσιών κατά την έκδοση των συντάξεων. Μεγάλες καθυστερήσεις στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων μεταξύ των δημόσιων φορέων, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να καταβάλλονται επιδόματα για μήνες ή και χρόνια αφότου έπρεπε να κοπούν.

Στο «σφυρί» και τα αναδρομικά – Εμπλοκή της Εφορίας

Το σχέδιο του Υπουργείου προβλέπει επίσης ότι αν ο συνταξιούχος τυχαίνει να δικαιούται κάποια αναδρομικά (π.χ. από δικαστικές αποφάσεις ή καθυστερημένους επανυπολογισμούς), αυτά δεν θα φτάνουν ποτέ στα χέρια του. Θα συμψηφίζονται αυτόματα και θα κρατούνται από τον ΕΦΚΑ για την εξάλειψη του χρέους.

Μάλιστα, σε περίπτωση που η σύνταξη διακοπεί (π.χ. λόγω θανάτου) πριν ολοκληρωθεί η εξόφληση, ο ΕΦΚΑ δεν χαρίζει ούτε σεντ: το υπόλοιπο της οφειλής θα αποστέλλεται άμεσα στην Εφορία, και η είσπραξή του θα ενεργοποιείται μέσω των αναγκαστικών μέτρων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

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