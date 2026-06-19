Σύγκρουση Μελόνι-Σάντσεθ για την καταστολή της μετανάστευσης στην ΕΕ

Η Τζόρτζια Μελόνι της Ιταλίας συγκρούστηκε με τον Πέδρο Σάντσεθ της Ισπανίας σχετικά με την απόφαση της Μαδρίτης να νομιμοποιήσει περίπου 500.000 αιτούντες άσυλο, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες της ΕΕ και έναν αξιωματούχο της ΕΕ.

Η Μελόνι προκάλεσε τον Σάντσεθ κατά τη διάρκεια μιας κεκλεισμένων των θυρών συνάντησης των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, λέγοντας ότι ήθελε μια συζήτηση για τη μετανάστευση, ώστε οι ηγέτες να μπορέσουν να συζητήσουν τις συνέπειες της κίνησης της Ισπανίας σε άλλες χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με διπλωμάτες που ενημερώθηκαν για τη συζήτηση.

Ο Σάντσεθ απάντησε ότι οι άλλοι ηγέτες δεν θα πρέπει να ανησυχούν επειδή οι μετανάστες που νομιμοποιήθηκαν στην Ισπανία προέρχονταν σε μεγάλο βαθμό από τη Νότια Αμερική και όχι από την Αφρική, δήλωσαν δύο από τους διπλωμάτες στο Politico.

Η θέση της Ισπανίας για τη μετανάστευση είναι «γνωστή», δήλωσε εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας ότι ο Σάντσεθ την υπερασπίστηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη σύνοδο κορυφής. Η Μαδρίτη είναι «περισσότερο από ευτυχής» να συμμετάσχει σε μια συζήτηση για τη μετανάστευση, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ένας Ιταλός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο διάλογος μεταξύ των δύο ηγετών «δεν ήταν σύγκρουση» αλλά μια «απλή συζήτηση».

Η διαφωνία έρχεται λίγες μέρες αφότου η ΕΕ ενέκρινε νομοθεσία που επιτρέπει στα μέλη να δημιουργούν κέντρα απέλασης σε τρίτες χώρες, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για να διασφαλιστεί ότι οι αιτούντες άσυλο των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε θα αποχωρήσουν από το μπλοκ. Ενώ δεν είναι ακόμη σαφές πόσες πρωτεύουσες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την αλλαγή του κανόνα, 19 από τις 27 χώρες της ΕΕ υπέγραψαν κοινή δανο-ιταλική επιστολή, ζητώντας ταχεία δράση για τις απελάσεις.

«Οι χώρες εργάζονται τώρα… για να εφαρμόσουν τις νέες δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των κόμβων σε τρίτες χώρες. Θα ηγηθούμε προσωπικά του δρόμου για να διασφαλίσουμε ότι τα οράματά μας θα υλοποιηθούν», αναφέρει η επιστολή που κυκλοφόρησε το πρωί της Παρασκευής.

Η Ισπανία αντιτίθεται στα σχέδια της ΕΕ για υπεράκτια κέντρα απέλασης, υποστηρίζοντας ότι εγείρουν νομικά και ανθρωπιστικά ζητήματα, ενώ άλλες χώρες, όπως η Ιταλία και η Δανία, θεωρούν τα κέντρα ως βασικό εργαλείο για τον προσδιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης και την επιτάχυνση των απελάσεων.

Η ανταλλαγή απόψεων της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε αφότου ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι η μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας διέφερε από αυτήν πολλών άλλων κυβερνήσεων της ΕΕ και ήταν αποτελεσματική στη μείωση των παράτυπων αφίξεων από την Αφρική. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι αφίξεις παράτυπων μεταναστών στην Ισπανία μειώθηκαν σημαντικά τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους.

Η διαμάχη ήρθε αφότου η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, συνεχάρη την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, για την ηγεσία της στην ψήφιση του νομοσχεδίου την Τετάρτη.

Η μετανάστευση προστέθηκε στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου μετά την πίεση της Φρέντερικσεν.

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