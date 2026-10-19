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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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19.10.2026 08:37

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Πότε αναχωρεί από την Ελλάδα

19.10.2026 08:37
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Για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, γράφτηκαν πολλά, σχετικά με το αν θα παραμείνει στη χώρα μας, τώρα που δεν είναι πια πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη στήλη Big Mouth των Παραπολιτικών, η ίδια έχει ήδη βγάλει τα εισιτήρια επιστροφής στην πατρίδας της.

Συγκεκριμένα, στις 31 του μήνα, επιστρέφει στην Αμερική.

Το αν η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ θα επιστρέφει – όπως η ίδια επιθυμεί όπως έχει εκμυστηρευθεί σε στενούς της ανθρώπους – για να δει κάποιους φίλους που έκανε κατά το σύντομο πέρασμά της από την Ελλάδα, εν πολλοίς θα εξαρτηθεί και από τις δικαστικές εξελίξεις που την αφορούν.

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