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18.10.2026 20:24

Από τη ρακί στα… τσίπουρα ο Τσίπρας – Ξεκινά περιοδεία στην Θεσσαλία με πρώτη στάση στον Βόλο

18.10.2026 20:24
tsipras-alieis

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Περιοδεία στη Θεσσαλία ξεκινά την Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος προανήγγειλε την διήμερη επίσκεψή του στην περιοχή, με πρώτη στάση τον Βόλο.

Σε βίντεο που ανάρτησε δέχτηκε… ερώτηση από μια νεαρή κοπέλα που τον ρώτησε πότε θα πάει στον Βόλο.

«Πρόθεσή μου είναι να γυρίσω όλη την Ελλάδα.Λίγη υπομονή, θα τα πούμε από κοντά. Δευτέρα και Τρίτη θα ‘μαι Θεσσαλία και η στάση στο Βόλο… έκλεισε.Τιμή μου να με προσκαλούν νέα παιδιά στον τόπο τους» ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

Ο Τσίπρας φαίνεται πως θα εστιάσει στο ζήτημα των νέων και κυρίως στο θέμα της φοιτητικής στέγης που και στον Βόλο είναι μείζον για την νεολαία.

Μάλιστα αναφέρει ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο και… έρχεται «δυνατά από τη Γαλλία και όχι μόνο» η φωνή των φοιτητών για λύση στο πρόβλημα.

«Και μέχρι να εξασφαλίσουν “στέγη και τροφή, μια ιδέα στεγανή που να μην μπάζει κρύο”, δεν θα το βάλουν κάτω. Χαμένος είναι μόνο ο αγώνας που δεν δόθηκε.Το είδα και στην Κρήτη. Η εμπειρία ήταν πολύτιμη. Τίποτα και κανείς δεν υποκαθιστά την επαφή και τις ουσιαστικές συζητήσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας, τις αγωνίες και τις προσδοκίες με τους καθημερινούς κανονικούς ανθρώπους» ανέφερε σε μήνυμά του κάνοντας και αναφορά και στις καταστοφές από τον Daniel

Πάντως μετά τη ρακή που ήπιε στη Κρήτη, εμφανίστηκε έτοιμος και για… τσίπουρα στον Βόλο. «Τόπος ευλογημένος, που θα επισφραγίσουμε την νέα κοινωνική συμφωνία όχι με ρακή, αλλά με… τσίπουρο» έγραψε.

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