Ο Κυρανάκης ξορκίζει τις διαδηλώσεις στη Γαλλία: Οι σκοτεινές εποχές, το κέντρο της Αθήνας και οι εικόνες βίας

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Ασύστολη κινδυνολογία ή φόβος για την κοινωνική δυσφορία και στην Ελλάδα; Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ξορκίζει τις διαδηλώσεις στη Γαλλία.

«Κάποιοι επιχειρούν να μεταφέρουν και στη χώρα μας εικόνες βίας και καταστροφών που βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Η Ελλάδα, όμως, έχει αφήσει πίσω της τις σκοτεινές εποχές όπου το κέντρο της Αθήνας και το Σύνταγμα γίνονταν συχνά πεδίο επεισοδίων και καταστροφών και δεν πρόκειται να επιτρέψει την επιστροφή σε αυτές τις συνθήκες», τόνισε στην ΕΡΤ ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.

Μόνο που η αναφορά του σηκώνει και μια μικρή υποσημείωση. Άλλο να θέλεις να αποφύγεις τις εικόνες βίας που βλέπεις στο εξωτερικό και άλλο να παρουσιάζεις το παρελθόν ως οριστικά κλεισμένο κεφάλαιο. Γιατί οι εικόνες από το εξωτερικό μπορεί να λειτουργούν ως προειδοποίηση, αλλά δεν αποτελούν και πιστοποιητικό ότι στο εσωτερικό όλα είναι λυμένα.

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