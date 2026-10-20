«Η Αθήνα να μην γίνει Παρίσι»: Φόβος στο Μαξίμου για μετάδοση της κοινωνικής έντασης στην Ελλάδα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία τα τελευταία εικοσιτετράωρα, αλλά και στην Ιταλία, το Βέλγιο και την Αλβανία, έχουν θορυβήσει ιδιαίτερα την ελληνική κυβέρνηση, η οποία εμφανίζεται να ξορκίζει τη μετακύλιση της έντασης και στη χώρα μας. Οι σημερινές και οι αυριανές συγκεντρώσεις των φοιτητών και μαθητών σε όλη τη χώρα βρίσκονται κάτω από το μικροσκόπιο των κυβερνητικών στελεχών, καθώς όλοι γνωρίζουν ότι μία μόνο λάθος κίνηση φτάνει για να γίνει η Αθήνα… Παρίσι.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των νέων που διαμαρτύρονται βρίσκονται η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, η αντιμετώπιση των ελλείψεων προσωπικού, η ασφάλεια των σχολικών κτιρίων και η οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών, καθώς και τα φθηνά ενοίκια για τους φοιτητές. Το γεγονός ότι οι κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη έχουν μία κοινή βάση, η οποία έχει να κάνει με την ακρίβεια, την κατάσταση στην εκπαίδευση, τη στέγη, την ανεργία αλλά και τη διαφθορά, κάνει το Μέγαρο Μαξίμου να ανησυχεί ιδιαίτερα.

Μιλώντας στο Λαύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μία πρόγευση για το πολιτικό πλαίσιο με το οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την κοινωνική πίεση. «Σε μία εποχή που πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα κοινωνικής αναταραχής, η Ελλάδα παραμένει μια χώρα πυλώνας σταθερότητας. Όταν βλέπουμε αυτές τις εικόνες οφείλουμε να δώσουμε μία δέσμευση ρητή: Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ πίσω στις εποχές της μεγάλης κοινωνικής αναταραχής, στις εποχές των λαϊκιστών που κάποιοι μας έταζαν ότι μπορούν, «με έναν νόμο και με ένα άρθρο» να σκίζουν μνημόνια, σε εποχές όπου το ψέμα κυριαρχούσε στον δημόσιο διάλογο», είπε ο πρωθυπουργός.

Και επισήμανε με νόημα: «Όταν όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες δοκιμάζονται από την παγκόσμια ακρίβεια, η χώρα μας έχει τη δημοσιονομική δυνατότητα να μπορεί να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο κόσμος έχει προβλήματα, δεν κλείνουμε τα μάτια μας. Αλλά νοιαζόμαστε, προσπαθούμε, κάνουμε το καλύτερο».

Η κυβέρνηση δείχνει προς την Αριστερά

Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη τα κυβερνητικά στελέχη άρχισαν να ρίχνουν τις ευθύνες στην Αριστερά και να στέλνουν μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση ότι «η Αθήνα δεν θα γίνει Παρίσι».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης βρήκε μάλιστα την ευκαιρία να επιτεθεί προσωπικά εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, ενώ επεσήμανε ότι:

«Διαχρονικά, ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού χώρου αυτού – σ.σ. της Αριστεράς – επένδυε στο μπάχαλο και νομίζω ότι κάποιοι, όπως φαίνεται από αυτές τις δηλώσεις που ελπίζω να απομονωθούν, συνεχίζουν να επενδύουν στο μπάχαλο και στο χάος. Έχει ειπωθεί γλαφυρά από την κυρία Αχτσιόγλου στο παρελθόν, νομίζω είναι κάτι που εκφράζει τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ότι “η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την Αριστερά”. Ελπίζω να έχουν αλλάξει μυαλά και να βγουν να καταδικάσουν τέτοιες δηλώσεις, διαχωρίζοντας την ειρηνική διαμαρτυρία από το μπάχαλο, το χάος και τα επεισόδια που βλέπουμε σε άλλες χώρες».

Θέλοντας, ωστόσο, να κρατήσει και έναν δίαυλο επαφής με τους διαδηλωτές, επεσήμανε ότι: «Πρέπει να ακούμε τα αιτήματα των μαθητών, των φοιτητών, συνολικά των πολιτών. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, επιμέρους, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες δυνατότητες και δυνάμεις σε μια οικονομία. Η Ελλάδα βελτιώνεται. Προφανώς έχουμε ακόμα δρόμο για να φτάσουμε εκεί που θέλουν και οι μαθητές και οι φοιτητές».

Κατέληξε, τονίζοντας και πάλι ότι «άλλο πράγμα η διαμαρτυρία, την οποία απολύτως σεβόμαστε σε κάθε δημοκρατική χώρα, και άλλο πράγμα τα επεισόδια», προσθέτοντας:

«Το ξαναλέω, ούτε είμαστε εκεί που είναι άλλες χώρες, ούτε θεωρώ ότι θα φτάσουμε, όσο και αν κάποιοι από την αντιπολίτευση επενδύουν στο μπάχαλο».

Κυρανάκης και Γεωργιάδης ανεβάζουν τους τόνους

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης έδωσε έμφαση στην ανάγκη διαφύλαξης της κοινωνικής ειρήνης στην Ελλάδα και σημείωσε ότι η «Γαλλία πληρώνει τις συνέπειες της αθρόας παράνομης μετανάστευσης», συμπληρώνοντας πως αυτοί που προκάλεσαν τις ζημιές δεν ήταν μαθητές.

Και αυτός κατηγόρησε δυνάμεις της Αριστεράς ότι επιχειρούν να «στρατεύσουν» νέα παιδιά με σκοπό να αντιγράψουν όσα συμβαίνουν στη Γαλλία και την Ιταλία. Μάλιστα, ανέφερε κατηγορηματικά ότι «η Ελλάδα δεν θα γίνει Παρίσι» και ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να κυριαρχήσουν εικόνες καταστροφής.

Στο θέμα δεν θα μπορούσε να μην τοποθετηθεί ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος συνέδεσε ευθέως τις καταστροφές στη Γαλλία με την εγχώρια πολιτική αντιπαράθεση.

Μέσα από ανάρτησή του στο X, έκανε λόγο για «μία σύμμειξη μεταναστών διαφόρων γενεών με τους ακροαριστερούς τους συμμάχους», που, όπως υποστήριξε, καταστρέφουν και εξευτελίζουν τη χώρα, φέρνοντας ως παράδειγμα τον εμπρησμό του δημαρχείου της Λιμόζ.

Και αυτός προειδοποίησε όσους, κατά την άποψή του, επενδύουν στην πολιτική αστάθεια, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «λίγο χρειάζεται μια χώρα για να πέσει».

Διαβάστε επίσης:

Ανδρουλάκης κατά Τσίπρα: «Παρακολουθήσαμε σε απευθείας μετάδοση τη νεοφιλελεύθερη μετάλλαξή του»

Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια: Νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που φτιάχνει υπερπλεονάσματα, δεν αντιμετωπίζει τον πληθωρισμό

Τσίπρας: Με τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου θα διασφαλίσουμε και την 13η σύνταξη