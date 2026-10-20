Με AI χορευτικό σόου απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης στην κριτική για το “α και ου και ΔΑΠ ΝουΔουΦουΚού”  

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Απτόητος ο Άδωνις Γεωργιάδης, όχι μόνο δεν έχει ενοχληθεί από την κριτική που του έχει ασκηθεί για το… περίφημο -πλέον- χοροπηδητό και το σύνθημα “α και ου και ΔΑΠ ΝουΔουΦουΚού” που φώναζε στα Ιωάννινα, αλλά… απειλεί και με χορευτικά την επόμενη φορά.

Ο υπουργός Υγείας, αστιευόμενος προφανώς, είπε πως έβαλε στόχο να «εξελιχθεί» την επόμενη φορά που θα πάει σε συνάντηση με την ΟΝΝΕΔ, αναρτώντας ένα βίντεο ΑΙ στο οποίο φαίνεται να χορεύει… break dance.

«Λοιπόν βάζω στόχο την επόμενη φορά με την ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα να εξελιχθώ τόσο πολύ…! Μου αρέσει το χιούμορ και το απολαμβάνω πολύ να ξέρετε…!» έγραψε στα σόσιαλ

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