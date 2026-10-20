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20.10.2026 10:02

Άδωνις Γεωργιάδης κατά Τσίπρα: Τζάμπα τα λεφτά που ξόδεψε για το rebranding

20.10.2026 10:02
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Με αιχμηρό τρόπο απάντησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την αναφορά του προέδρου της ΕΛΑΣ σε «άναρθρες κραυγές», που συνδέεται με το βίντεο από την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού στα Ιωάννινα, όπου εμφανίζεται να φωνάζει συνθήματα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ μαζί με μέλη της ΟΝΝΕΔ.

Σε ανάρτησή του στο X, ο κ. Γεωργιάδης επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό, σχολιάζοντας ειρωνικά την προσπάθεια ανανέωσης της δημόσιας εικόνας του.

Αυτός ο τύπος υποτίθεται ότι έκανε και rebranding, τσάμπα τα λεφτά που ξόδεψε στους Γάλλους συμβούλους του», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Οι δήθεν άναρθρες κραυγές μου, κύριε Αλέξη μας, είναι ένα από τα πιο γνωστά συνθήματα της ΔΑΠ/ΝΔΦΚ, της παρατάξεως που κατάφερε να πάρει με σκληρούς αγώνες τα Πανεπιστήμιά μας από την Αριστερά και να εξαφανίσει εντελώς τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ από αυτά», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, πρόσθεσε: «Περαστικά λοιπόν, θα το ακούτε για χρόνια από τους νέους που μάχονται για πραγματικά καλύτερα Πανεπιστήμια».

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