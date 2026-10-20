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20.10.2026 09:37

Χατζηδάκης «αδειάζει» Καράογλου: Δεν υπάρχουν αξιόπιστες λύσεις για συνεργασία

20.10.2026 09:37
Kostis+Xatzidakis+vice+president+of+the+governement

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«Δεν είναι η θέση του πρωθυπουργού και της ΝΔ» απάντησε το πρωί της Τρίτης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος, Κωστής Χατζηδάκης, αδειάζοντας με αυτό τον τρόπο τον Θεόδωρο Καράογλου που είπε «αν δεν έχει η ΝΔ αυτοδυναμία να απευθυνθεί σε Βελόπουλο, Νίκη, Λατινοπούλου, Σαμαρά, Καρυστιανού».

«Έχουμε πει ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία. Ειδικά μετά την τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ να κλείσει την πόρτα της συνεργασίας με τη ΝΔ, δεν υπάρχουν άλλες αξιόπιστες λύσεις.

Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης αναλίσκονται σε πολιτικό πετροπόλεμο μαζί μας, έχουν ξεχάσει ότι βασικός στόχος ενός κόμματος είναι να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση και προχωρούν σε πολιτικές θεατρικές παραστάσεις, τοξικότητα, ακρότητες και τοποθετήσεις στη σφαίρα των ψεκασμών» είπε ο κ. Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ.

«Έτσι όπως είναι το σκηνικό, τα πράγματα οδηγούνται σε μια λύση που θα περνάει μέσα από την αυτοδυναμία» κατέληξε για το θέμα ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ερωτηθείς στη συνέχεια για τον Μιχάλη Μπεκίρη και το θέμα «εάν έχει πτυχίο και «με ποια ακριβώς θεσμική και διοικητική διαδικασία ασκεί καθήκοντα διευθυντή αφού σύμφωνα με δημοσίευμα δεν υπάρχει ΦΕΚ διορισμού» ο κ. Χατζηδάκης απάντησε ότι «έχει τοποθετηθεί ο ίδιος, έχει απαντήσει επί των θεμάτων, έχει τοποθετηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πέραν του ότι ο κ. Μπεκίρης είναι γνωστός όπως και η προσφορά του στην παράταξη. Δεν υπάρχει θέμα Μπεκίρη, υπάρχει σαφής τοποθέτηση του ίδιου και του κυβερνητικού εκπροσώπου, περιμένετε λίγο θα υπάρξουν και άλλες τοποθετήσεις από τον ίδιο» ανέφερε.

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