Τι θέλει ο Καράογλου;…

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Αμηχανία και εκνευρισμό σε Μαξίμου και Πειραιώς προκάλεσαν οι χθεσινές δηλώσεις του βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Θεόδωρου Καράογλου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της συγκυβέρνησης με κόμματα της «δεξιάς πολυκατοικίας», αν οι εκλογές δεν δώσουν αυτοδυναμία.

Μάλιστα, η στήλη πληροφορείται ότι, αν δεν είχε υπάρξει αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, που έδωσε την ευκαιρία σε κυβερνητικές πηγές να του απαντήσουν, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κόμματα στα δεξιά της ΝΔ, σίγουρα θα είχε βγει με κάποιο τρόπο διάψευση – «άδειασμα» στον βουλευτή.

Στο ερώτημα, δε, γιατί ο Καράογλου προχώρησε σε αυτή τη δήλωση – ενώ προφανώς γνωρίζει τη θέση του κόμματος – η απάντηση είναι ότι ο βουλευτής θέλει να είναι υποψήφιος για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και, στο πλαίσιο αυτό, κινείται και ανάλογα.

Πάντως, για να τα λέμε όλα, η δήλωση Καράογλου επιβεβαίωσε πανηγυρικά ότι στη ΝΔ συνεχίζουν να υπάρχουν και «παραφωνίες» και «δυσλειτουργίες»…

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