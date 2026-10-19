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19.10.2026 22:11

Τσίπρας στο Βόλο: Σφυγμομέτρηση μετά τσίπουρου

19.10.2026 22:11
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Με στάσεις για τσίπουρο, κουβέντες για την ακρίβεια και πολιτικές συζητήσεις, ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να αφουγκραστεί το κλίμα στον Βόλο, δίνοντας στην επίσκεψή του τον χαρακτήρα μιας άτυπης «δημοσκόπησης», μακριά από τα κομματικά γραφεία και τις επίσημες μετρήσεις.

Στην ανάρτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ μεταφέρει το κλίμα από τις συναντήσεις του με πολίτες και καταγράφει όσα εισέπραξε, δίνοντας έμφαση στο αίτημα για πολιτική αλλαγή και στους λόγους που, κατά τον ίδιο, κατέστησαν αναγκαία την επιστροφή του.

«Διασχίζοντας τους δρόμους του Βόλου με πολλές στάσεις για θερμές χειραψίες, κεράσματα, κουβέντες.

Πεζόδρομος Χατζηαργύρη, με τα παραδοσιακά τσιπουράδικα. Ανάμεσα σε πειράγματα για την τιμή του τσίπουρου και τη Νίκη Βόλου, το “δεν πάει άλλο” με την ακρίβεια και όχι μόνο, είναι μόνιμη επωδός.

“Δεν πρέπει να κερδίσεις τον Μητσοτάκη, πρέπει να κερδίσεις τον λαό. Άμα τον κερδίσεις, τα ‘χεις όλα”. Οι πολίτες έχουν κουραστεί από τα μεγάλα λόγια και τις ανεφάρμοστες υποσχέσεις και πλέον ο πήχης έχει ανέβει.

Χρειάζεται σχέδιο εναλλακτικό, αλλά και ρεαλιστικό που να εγγυάται τη βελτίωση της ζωής τους και των παιδιών τους. Όραμα που να δίνει προοπτική και ελπίδα.

Στο τραπέζι στο τσιπουράδικο του Καβούρα, γίνεται η πραγματική σφυγμομέτρηση. Το αίτημα όχι μόνο της πολιτικής αλλαγής, αλλά και της αλλαγής πολιτικής είναι διάχυτο.

“Έλειψες, και αυτό ήταν πρόβλημα για όσους προσπαθούμε να φέρουμε την αλλαγή”.

Αυτός είναι και ο λόγος που επέστρεψα. Η ΕΛ.Α.Σ γεννήθηκε για να γίνει ο αντίπαλος πόλος στη Δεξιά και στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και να καλύψει το κενό, που έκανε τον Μητσοτάκη να μοιάζει ακλόνητος.

Το απόγευμα κλείνει με ένα ειλικρινές “Πρόεδρε καλή επιτυχία” που μας γεμίζει δύναμη», έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας στη λεζάντα του σχετικού βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Facebook.

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