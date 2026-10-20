search
ΤΡΙΤΗ 20.10.2026 11:49
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2026 09:28

Με εκπομπές του… Πορτοσάλτε και άρθρα του… Στούπα σταματούν οι διαδηλώσεις στη Γαλλία

20.10.2026 09:28
portosalte_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μάταια προσπαθούσε το πρωί της Τρίτης (στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ) ο Γιώργος Σεφερτζής να εξηγήσει στον Άρη Πορτοσάλτε γιατί εξεγείρονται στη Γαλλία – διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι άλλο οι κοινωνικές διαδηλώσεις και τα βαθύτερα, πραγματικά αίτιά τους και άλλοι οι βανδαλισμοί.

Ο δημοσιογράφος επικαλούνταν μάλιστα ένα… άρθρο του δημοσιογράφου Στούπα, σύμφωνα με το οποίο είναι εντελώς ακατανόητη η κοινωνική εξέγερση στη Γαλλία, διότι η χώρα αυτή, λέει, δίνει ήδη πολλά στο κοινωνικό κράτος.

Η κουβέντα δεν έβγαλε κάποια άκρη, αλλά μάλλον βρέθηκε ο τρόπος να σταματήσουν οι διαδηλώσεις στη Γαλλία – θα μεταδίδουν την εκπομπή του Άρη από το γαλλικό ραδιόφωνο και θα διαβάζουν άρθρα του Στούπα σε ειδικές τηλεοπτικές εκπομπές.

ΥΓ: Χιούμορ κάνουμε έτσι; Το διευκρινίζω για να μην αρχίσουν και στέλνουν στο Παρίσι τίποτα εκπομπές και κείμενα

Γ.Μ.

Διαβάστε επίσης:

Η υποψηφιότητα Τζήκα και οι αντιπεριφερειάρχες

Τι θέλει ο Καράογλου;…

Τσίπρας στο Βόλο: Σφυγμομέτρηση μετά τσίπουρου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kados-aporrimatwn-annie-spratt-5EwUbbckLjQ-unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Έπεισαν 75χρονη να αφήσει 45.000 ευρώ και χρυσαφικά σε κάδο – Το κόλπο με τον «αστυνομικό»

filipidis-bibilas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο δικαστήριο ανάμεσα σε Φιλιππίδη και Μπιμπίλα: «Είσαι καραγκιόζης, θα έπρεπε να ντρέπεσαι – Διακόπηκε η δίκη (Video)

dendiasi new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η προσπάθεια και ο στόχος μας στις εκλογές είναι για την αυτοδυναμία

ibrahim-kalin
ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στη Λιβύη: Στην Τρίπολη σπεύδει ο Καλίν, η Τουρκία πιέζει τη Βεγγάζη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

rubio zelenski 3
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Αγώνας για να παραμείνει στο παιχνίδι – Η επικοινωνία με Ρούμπιο και η πίεση Τραμπ για την «έξοδο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Maria-Karystianou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρηση από την «Ελπίδα για τη δημοκρατία» με αιχμές για τη Μαρία Καρυστιανού: «Προσβάλλεται η αξιοπρέπειά μου», λέει ιδρυτικό μέλος

pateras antwnios kibwtos
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Αντώνιος: Ομόφωνα αθώος για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» στα Ιωάννινα

xeimonas_krio_1412_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα – Οι πρώτες εκτιμήσεις για θερμοκρασίες και βροχές

trump_zelensky_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αδειάζει ξανά τον Ζελένσκι: «Δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, ήρθε η ώρα να διαπραγματευτεί κάποιος άλλος για την Ουκρανία» 

cristiano-ronaldo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρόστιμο «πούπουλο» στον Κριστιάνο Ρονάλντο από την ομοσπονδία της Πορτογαλίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.10.2026 11:49
kados-aporrimatwn-annie-spratt-5EwUbbckLjQ-unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Έπεισαν 75χρονη να αφήσει 45.000 ευρώ και χρυσαφικά σε κάδο – Το κόλπο με τον «αστυνομικό»

filipidis-bibilas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο δικαστήριο ανάμεσα σε Φιλιππίδη και Μπιμπίλα: «Είσαι καραγκιόζης, θα έπρεπε να ντρέπεσαι – Διακόπηκε η δίκη (Video)

dendiasi new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η προσπάθεια και ο στόχος μας στις εκλογές είναι για την αυτοδυναμία

1 / 3