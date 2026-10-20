Με εκπομπές του… Πορτοσάλτε και άρθρα του… Στούπα σταματούν οι διαδηλώσεις στη Γαλλία

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Μάταια προσπαθούσε το πρωί της Τρίτης (στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ) ο Γιώργος Σεφερτζής να εξηγήσει στον Άρη Πορτοσάλτε γιατί εξεγείρονται στη Γαλλία – διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι άλλο οι κοινωνικές διαδηλώσεις και τα βαθύτερα, πραγματικά αίτιά τους και άλλοι οι βανδαλισμοί.
Ο δημοσιογράφος επικαλούνταν μάλιστα ένα… άρθρο του δημοσιογράφου Στούπα, σύμφωνα με το οποίο είναι εντελώς ακατανόητη η κοινωνική εξέγερση στη Γαλλία, διότι η χώρα αυτή, λέει, δίνει ήδη πολλά στο κοινωνικό κράτος.
Η κουβέντα δεν έβγαλε κάποια άκρη, αλλά μάλλον βρέθηκε ο τρόπος να σταματήσουν οι διαδηλώσεις στη Γαλλία – θα μεταδίδουν την εκπομπή του Άρη από το γαλλικό ραδιόφωνο και θα διαβάζουν άρθρα του Στούπα σε ειδικές τηλεοπτικές εκπομπές.
ΥΓ: Χιούμορ κάνουμε έτσι; Το διευκρινίζω για να μην αρχίσουν και στέλνουν στο Παρίσι τίποτα εκπομπές και κείμενα…
Γ.Μ.
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