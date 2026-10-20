Η υποψηφιότητα Τζήκα και οι αντιπεριφερειάρχες

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Ιδιαίτερο εσωκομματικό ενδιαφέρον έχει η ανακοίνωση της ΝΔ για την υποψηφιότητα της περιφερειακής συμβούλου Άννας Τζήκα στην Πιερία.

Πέραν του ότι στον τετραεδρικό νομό υπάρχει ήδη… «γαλάζιος» συνωστισμός με τους Φώντα Μπαραλιάκο, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου και Σπύρο Κουλκουδίνα, το ενδιαφέρον είναι το σενάριο περί υποψηφιότητας και της αντιπεριφερειάρχη, Σοφίας Μαυρίδου.

Υπενθυμίζεται στη ΝΔ επικρατεί αναβρασμός στην Κ.Ο. για τους αντιπεριφερειάρχες που θέλουν να είναι υποψήφιοι, καθώς οι βουλευτές θεωρούν ότι οι αυτοδιοικητικοί έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα – και στην Πιερία τα πράγματα είναι οριακά, όσον αφορά στις (επαν)εκλογές.

Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι «γαλάζιοι» παράγοντες ερμηνεύουν την υποψηφιότητα Τζήκα ως «μήνυμα» της Πειραιώς στην Μαυρίδου, αν και ακόμα, λένε οι ίδιες πηγές, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί…

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