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20.10.2026 09:39

Ο Τσίπρας κλείνει το δρόμο στους πρώην Κασσελακικούς και αυτοί πάνε… ΠΑΣΟΚ

20.10.2026 09:39
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Σε «μοτίβο» έχει εξελιχθεί η μεταγραφική κίνηση προς το ΠΑΣΟΚ πρώην στελεχών (βουλευτών) που πέρασαν από τον ΣΥΡΙΖΑ στον Στέφανο Κασσελάκη και τώρα βρίσκουν ανοιχτό το δρόμο προς τη Χαριλάου Τρικούπη.

Βλέπετε συμβαίνει το εξής: Σειρά στελεχών που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το συνέδριο μαϊμού στο μπουζουξίδικο και συμπορεύτηκαν για πολύ ή λίγο με το κόμμα Κασσελάκη και κατάλαβαν ότι εκεί δεν έχει μέλλον – ούτε σταθερή ιδεολογική και πολιτκή κατεύθυνση – , διαπίστωσαν στην πορεία ότι οι επιλογές τους ήταν περιορισμένες: Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν γινόταν να επιστρέψουν και ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει καμία επαφή με όσους τα είχαν καλά με τον Κασσελάκη – όχι ότι και οι ίδιοι… καίγονται να πάνε στην ΕΛΑΣ, το αντίθετο.

Έτσι, με το ΠΑΣΟΚ να ανοίγει τη μεγάλη αγκαλιά του, η κίνηση προς αυτό αποδεικνύεται μονόδρομος.

Για παράδειγμα ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, (νωρίτερα ο Πέτρος Παππάς, που ήταν φιλοΚασσελακικός μεν, αλλά χωρίς να πάει στο κόμμα Κασσελάκη ποτέ), τώρα η Μυρτώ Κοροβέση και έπονται και άλλοι πιθανόν, όπως η Γιώτα Πούλου …

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