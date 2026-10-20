Μπακογιάννη για Σαμαρά: «Αυτά που λέει για την ακρίβεια στερούνται σοβαρότητας»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Απαντήσεις στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά μετά τη παρέμβαση του για την κατάσταση της οικονομίας έδωσε η Ντόρα Μπακογιάννη δηλώνοντας σήμερα, Τρίτη, ότι «αυτά που είπε (σ.σ. ο πρώην πρωθυπουργός) στερούνται σοβαρότητας».

«Μόνο ο Σαμαράς διαπιστώνει ότι υπάρχει ακρίβεια; Αν βρούμε κάποιον να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ και να βάλει τέλος στην Ουκρανία, θα έχει καταπολεμήσει την ακρίβεια.

Μέχρι τότε όποιος λέει κάτι διαφορετικό λέει φύκια και μεταξωτές κορδέλες» είπε χαρακτηριστικά η κυρία Μπακογιάννη στον ΣΚΑΪ.

Κατά την εκτίμησή της, δε, το κόμμα Σαμαρά «θα κάνει κάποια ζημία, όχι φοβερή γιατί θα πάρει στελέχη που ήταν αποστασιοποιημένα από τη ΝΔ».

Ερωτηθείσα στη συνέχεια για τις δηλώσεις Καράογλου, η βουλευτής της ΝΔ απέδωσε τα λεγόμενά του στο ότι «έχει αυτοδιοικητικό στόχο, γι’ αυτό απευθύνεται με διαφορετικό πολιτικό λόγο. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ως ΝΔ ότι δεν θα συνεργαστούμε με ακροδεξιά κόμματα».

Αναφερόμενη στη συνέχεια σε προηγούμενη δήλωσή της περί αλαζονείας κάποιων υπουργών, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε «βλέπω μια μεγάλη πρόοδο με την αλαζονεία των υπουργών, όλα καλά.

Έχουν πολύ μειωθεί τα φαινόμενα. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι η ΝΔ λειτουργεί με πολύ ενσυναίσθηση και με ανθρώπους που επικοινωνούν με τη βάση».

Διαβάστε επίσης

Πάνος Λαμπρινίδης-Στάχτος: «Παραποιήθηκαν οι δηλώσεις μου»

Άδωνις Γεωργιάδης κατά Τσίπρα: Τζάμπα τα λεφτά που ξόδεψε για το rebranding

Ο Τσίπρας κλείνει το δρόμο στους πρώην Κασσελακικούς και αυτοί πάνε… ΠΑΣΟΚ