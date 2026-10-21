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21.10.2026 09:46

Εξορμήσεων συνέχεια για τον Μητσοτάκη

21.10.2026 09:46
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Μπορεί το επιτελείο του Μαξίμου να επιμένει ότι δεν έχει αλλάξει κάτι και ότι ο πρωθυπουργός καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του συνήθιζε να κάνει «εξορμήσεις» σε διάφορα σημεία της χώρας και να συναντά τους πολίτες, ωστόσο, όπως και να το κάνουμε, το τελευταίο διάστημα αυτές οι επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν πυκνώσει.

Έτσι, μετά το Λαύριο, το οποίο επισκέφθηκε τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί το απόγευμα της Παρασκευής στα Βριλήσσια, όπου θα μιλήσει σε ανοιχτή συγκέντρωση πολιτών. Εκεί, αναμένεται να επαναλάβει τους λόγους για τους οποίους επιδιώκει την τρίτη θητεία και να εξηγήσει γιατί οι πολίτες θα πρέπει να στηρίξουν τη ΝΔ. Και, φυσικά, δεν πρόκειται να περιορίσει τις εξορμήσεις του στην Αττική.

Γενικά, η γραμμή είναι ότι όλη η κυβέρνηση και όλο το κόμμα θα πρέπει να «τρέξουν» μέχρι τις εκλογές και να «τα δώσουν όλα» για τη νίκη. Τώρα, τι θα πετύχουν τελικά, θα… φανεί στο χειροκρότημα.

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