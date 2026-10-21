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21.10.2026 10:57

Καρυστιανού για δημοσκόπηση που δείχνει την «Ελπίδα» εκτός Βουλής: «Κάρφος στον οφθαλμό σας, θα λογοδοτήσετε μετά τις εκλογές»

21.10.2026 10:57
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Με έντονο ύφος αντέδρασε το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» για τον λόγο που δημοσκόπηση δείχνει την παράταξη εκτός Βουλής.

Συγκεκριμένα, στην δημοσκόπηση της GPO για το iefimerida, η παράταξη εμφανίζεται με ποσοστό 2,2% και εκτός κοινοβουλίου, αντιδρώντας με ευθεία αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των δημοσκοπήσεων γενικότερα.

«Ο πόλεμός σας στο αποκορύφωμά του. Κάρφος στον οφθαλμό σας η Μαρία Καρυστιανού. Όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων που παρουσιάζουν κίβδηλα στοιχεία θα λογοδοτήσουν την επομένη των εκλογών. Σας το υποσχόμαστε» αναφέρει η «Ελπίδα» στο σχόλιό της για την δημοσκόπηση.

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