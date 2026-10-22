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22.10.2026 19:55

Τα μάζεψε ο Καλογερόπουλος: «Ατυχής η διατύπωση μου»

22.10.2026 19:55
dimitris-kalogeropoulos

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Μεστά αποτύπωσε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Καλογερόπουλος το μέγεθος της ήττας, που συνιστά για την κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά και για την εθνική πολιτική η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Ο βουλευτής του Δυτικού Τομέα Αθηνών είπε λιτά αλλά περιεκτικά «τον ήπιαμε, ε τι να λέμε.. Η εξωτερική πολιτική είναι σοβαρή και από αστοχίες που έχουν γίνει, βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ο Τούρκος ζητά και έγγραφη ενημέρωση».

Η αναπαραγωγή όμως της δήλωσης του φαίνεται ότι δυσαρέστησε ορισμένους και τον ανάγκασε να τη μαζέψει. Σε ανάρτηση του χαρακτηρίζει την δήλωση του ατυχής και τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένος στην εθνική γραμμή.

«Σε πρωινή εκπομπή του MEGA News, χρησιμοποίησα μία ατυχή έκφραση, αναφερόμενος στο παράνομο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο. Δεν αποτυπώνει ούτε την εθνική μας θέση ούτε την πεποίθησή μου ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά διπλωματικά και γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα.

Η εθνική μας θέση είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη: το ψευδεπίγραφο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είναι αντίθετο προς τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου, τη γεωγραφία και τη λογική.

Η κυβέρνηση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σε διπλωματικό και γεωστρατηγικό επίπεδο, αξιοποιώντας τις διεθνείς συμμαχίες και τη θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο την προάσπιση των εθνικών μας δικαίων.

Μετά από πολλές δεκαετίες ενίσχυσε τις  ένοπλες δυνάμεις μας όσο ποτέ άλλοτε και είναι σήμερα σε θέση να αποτρέψουν οποιαδήποτε απειλή. Επίσης, η υπογραφή συμφωνίας για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο υπερκάλυψε την περιοχή του τουρκολιβυκου μνημονίου. Οι συμφωνίες με ενεργειακούς κολοσσούς των ΗΠΑ για έρευνες το ανατρέπουν στην πράξη.

Στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής κυριαρχίας έχουμε σοβαρότητα, θεσμική υπευθυνότητα και καθαρός λόγος. Η ατυχής διατύπωσή μου δεν αναιρεί τη σταθερή προσήλωσή μου στην εθνική γραμμή, στην προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και στην υπεράσπιση των συμφερόντων της πατρίδας μας».

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