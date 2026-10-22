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22.10.2026 21:10

Στο 5% η αφετηρία του κόμματος Σαμαρά

22.10.2026 21:10
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Σημαντικές απώλειες φαίνεται ότι θα καταγράψει η Νέα Δημοκρατία, αν ο Αντώνης Σαμαράς ιδρύσει κόμμα.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού έχει δυνητική αφετηρία 5% και μπορεί να αγγίξει και το 10%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι ότι ο Αντώνης Σαμαράς διατηρεί σχετικά υψηλή επιρροή μεταξύ των κεντρώων, κεντροδεξιών και δεξιών ψηφοφόρων.

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ΠΕΜΠΤΗ 22.10.2026 22:00
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