Στο 5% η αφετηρία του κόμματος Σαμαρά

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Σημαντικές απώλειες φαίνεται ότι θα καταγράψει η Νέα Δημοκρατία, αν ο Αντώνης Σαμαράς ιδρύσει κόμμα.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού έχει δυνητική αφετηρία 5% και μπορεί να αγγίξει και το 10%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι ότι ο Αντώνης Σαμαράς διατηρεί σχετικά υψηλή επιρροή μεταξύ των κεντρώων, κεντροδεξιών και δεξιών ψηφοφόρων.

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