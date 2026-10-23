Καραχάλιος για κόμμα Καρυστιανού: «Καμία ελπίδα για την ΕΛΠΙΔΑ»

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Ως γνωστόν, η σχέση του Νίκου Καραχάλιου με την Μαρία Καρυστιανού είναι… στα τάρταρα εδώ και καιρό, καίτοι σε κάποια φάση οι δύο τους φαίνεται ότι σχεδίαζαν μαζί την κάθοδο της δεύτερης στον πολιτικό στίβο.

Εν πάση περιπτώσει, σχολιάζοντας τη δημοσκόπηση της GPO που έδειχνε την Ελπίδα για τη Δημοκρατία να μένει εκτός Βουλής, ο Καραχάλιος… δεν κρατήθηκε και έγραψε στο Χ:

«Καμια ελπιδα για την ΕΛΠΙΔΑ πλεον…

2,2-2,6% Προθεση-Εκτιμηση Ψηφου

Εφτασε+το δημοσκοπικο τελος !

Αναμενεται το πολιτικο

Οπως αξιζε σ’ενα εγχειρημα που υπονομευσε το Κινημα των Τεμπων +αδειασε οικογενειες+συγγενεις…

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑ :

ΜΕ ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;»

Καμια ελπιδα για την ΕΛΠΙΔΑ πλεον.. 2,2-2,6% Προθεση-Εκτιμηση Ψηφου Εφτασε+το δημοσκοπικο τελος ! Αναμενεται το πολιτικο Οπως αξιζε σ’ενα εγχειρημα που υπονομευσε το Κινημα των Τεμπων +αδειασε οικογενειες+συγγενεις.. ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑ : ΜΕ ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ? — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) October 21, 2026

Να αναμένουμε απάντηση από την Μ.Καρυστιανού;…

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