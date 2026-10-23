Η… προφητική (;) δήλωση Λιόλιου για την κάθαρση στο μπάσκετ πριν τη σύλληψή του

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«Αν δεν καθαρίσει εντελώς το μπάσκετ εγώ δε φεύγω. Αυτός είναι ο στόχος μου. Θα καθαρίσει, δεν υπάρχει περίπτωση».

Θα μπορούσε να είναι και…τρολιά, όμως είναι η δήλωση που είχε κάνει ο Βαγγέλης Λιόλιος, ένα μήνα περίπου πριν συλληφθεί για… στημένα.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ στις 16 Σεπτεμβρίου είχε κάνει αυτή την περίφημη συνέντευξη Τύπου επιλέγοντας ο ίδιος μια συγκεκριμένη -μικρή- μερίδα δημοσιογράφων με τους οποίους είχε καλές σχέσεις, για να κάνει τον… απολογισμό της 5ετιας που βρίσκεται στην προεδρία της ομοσπονδίας.

Μια συνέντευξη Τύπου που καταγγέλθηκε και από την ΕΣΗΕΑ, καθώς δεν έχουμε δει ξανά στα χρονικά μια ομοσπονδία να κάνει συνέντευξη Τύπου επιλέγοντας τα ΜΜΕ που θα την παρακολουθήσουν και θα κάνουν ερωτήσεις…

Μέσα από αυτή τη… δημοκρατική διαδικασία, μετέφερε το… πόνημά του και στην διάρκειά της είπε ότι θα φέρει την κάθαρση στο μπάσκετ και πως δεν θα φύγει από αυτό μέχρι να τα καταφέρει.

Τελικά…συνελήφθη ο ίδιος για δωροδοκίες, στημένα παιχνίδια και άλλες καταγγελίες σε βάρος του. Τα στοιχεία που έχουν οι αρχές -και έχουν ήδη διαρρεύσει- είναι τόσο ισχυρά που όπως φαίνεται η δήλωσή του ήταν… προφητική.

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