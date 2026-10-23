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23.10.2026 14:28

Γιώργος Κώτσηρας: «Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά» – Η πρώτη ανάρτηση μετά την ξαφνική αδιαθεσία στη Βουλή

23.10.2026 14:28
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Την πρώτη του ανάρτηση έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας μία ημέρα μετά την ξαφνική αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη Βουλή.

«Μια ξαφνική αδιαθεσία, χθες, με οδήγησε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Σας ευχαριστώ όλες και όλους για το ενδιαφέρον και την αγάπη σας που πραγματικά με συγκίνησαν! Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά!» έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Κώτσηρας και πρόσθεσε:

«Ευχαριστώ θερμά τόσο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατείου νοσοκομείου για την φροντίδα, όσο και του ιατρείου της Βουλής το οποίο αρχικά αξιολόγησε την κατάσταση της υγείας μου.

Να είστε καλά και να προσέχετε!».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2026 15:30
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