Στο Ιπποκράτειο ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας λόγω αδιαθεσίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο διακομίστηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας λόγω αδιαθεσίας και έντονου πόνου στο στήθος, που ένιωσε ενώ βρισκόταν στη Βουλή.

Αφού τον εξέτασε ο γιατρός της Βουλής αποφασίστηκε η μεταφόρά του στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες του topontiki.gr είχε τις αισθήσεις του.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα Επείγοντα, όπου θα υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ενόχληση είναι ανησυχητική.

Διαβάστε επίσης

Ντόρα Μπακογιάννη: Θα αποχωρήσει την ώρα που επιστρέφει ο Σαμαράς; – Το Επικρατείας και οι αποφάσεις του Κώστα

Ελλάδα και Αίγυπτος συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις για επέκταση ΑΟΖ

Από το πείραμα Αυγενάκη για τον έλεγχο των ομοσπονδιών στις συλλήψεις για στημένα: Ποιος θα απολογηθεί για το ελληνικό μπάσκετ;