Στο Ιπποκράτειο ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας λόγω αδιαθεσίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο διακομίστηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας λόγω αδιαθεσίας και έντονου πόνου στο στήθος, που ένιωσε ενώ βρισκόταν στη Βουλή.
Αφού τον εξέτασε ο γιατρός της Βουλής αποφασίστηκε η μεταφόρά του στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες του topontiki.gr είχε τις αισθήσεις του.
Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα Επείγοντα, όπου θα υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ενόχληση είναι ανησυχητική.
Διαβάστε επίσης
Ντόρα Μπακογιάννη: Θα αποχωρήσει την ώρα που επιστρέφει ο Σαμαράς; – Το Επικρατείας και οι αποφάσεις του Κώστα
Ελλάδα και Αίγυπτος συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις για επέκταση ΑΟΖ
Από το πείραμα Αυγενάκη για τον έλεγχο των ομοσπονδιών στις συλλήψεις για στημένα: Ποιος θα απολογηθεί για το ελληνικό μπάσκετ;
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.