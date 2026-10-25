Κόλλημα με Σαμάρα έχει ο Καμμένος – «Θα κατέβω αν κατέβει», αιχμές και για Ανδρουλάκη

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Πολιτική κινητικότητα με το βλέμμα στις επόμενες κινήσεις Σαμαρά προανήγγειλε ο Πάνος Καμμένος, βάζοντας στο κάδρο τον πρώην πρωθυπουργό.

«Αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, θα δραστηριοποιηθώ», δήλωσε στην ΕΡΤ, αφήνοντας για μια ακόμη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο της δικής τους επανεμφάνισης.

Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, αφήσε αιχμές για το πολιτικό παρελθόν του Αντώνη Σαμαρά και υποστήριξε πως δεν μπορεί να τον αφήσει «για άλλη μια φορά μετά το 1993 να έρθει πάλι και να κάνει το ίδιο για προσωπικούς λόγους».

Ο Πάνος Καμμένος άφησε, μάλιστα, να εννοηθεί ότι είναι έτοιμος να αναλάβει πρωτοβουλίες, ακόμη και για τη συνένωση πολιτικών δυνάμεων, προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση. Το πώς ακριβώς φαντάζεται αυτή τη συμμαχία δεν το διευκρίνισε, αλλά το μήνυμα το έστειλε.

Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ εκτίμησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να επικρατήσει στη μάχη για τη δεύτερη θέση και να επιχειρήσει, μετά τις πρώτες εκλογές, τη συνένωση των δυνάμεων της Αριστεράς. Και επειδή η πολιτική ταμπέλα της «ακροδεξιάς» εξακολουθεί να τον ενοχλεί, έστρεψε τα βέλη του στον Νίκο Ανδρουλάκη, επιμένοντας ότι είναι «κεντροδεξιός» και προσθέτοντας με νόημα πως ο Τσίπρας δεν τον θεωρεί ακροδεξιό.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Καμμένος αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα πολιτικών σχεδιασμών που, κατά την εκτίμησή του, συνδέονται με το «σύστημα Σαμαρά». Παράλληλα, σχολίασε την επίθεση που δέχθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συνδέοντάς την με αντιδράσεις γύρω από τον Κάθετο Διάδρομο.

Με λίγα λόγια, ο Καμμένος ξαναμπαίνει στη συζήτηση για την επόμενη μέρα, με τον Σαμαρά στο επίκεντρο.

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