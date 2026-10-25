search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.10.2026 13:46
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.10.2026 11:28

Κόλλημα με Σαμάρα έχει ο Καμμένος – «Θα κατέβω αν κατέβει», αιχμές και για Ανδρουλάκη

25.10.2026 11:28
kammenos panos 11- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Πολιτική κινητικότητα με το βλέμμα στις επόμενες κινήσεις Σαμαρά προανήγγειλε ο Πάνος Καμμένος, βάζοντας στο κάδρο τον πρώην πρωθυπουργό.

«Αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, θα δραστηριοποιηθώ», δήλωσε στην ΕΡΤ, αφήνοντας για μια ακόμη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο της δικής τους επανεμφάνισης.

Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, αφήσε αιχμές για το πολιτικό παρελθόν του Αντώνη Σαμαρά και υποστήριξε πως δεν μπορεί να τον αφήσει «για άλλη μια φορά μετά το 1993 να έρθει πάλι και να κάνει το ίδιο για προσωπικούς λόγους».

Ο Πάνος Καμμένος άφησε, μάλιστα, να εννοηθεί ότι είναι έτοιμος να αναλάβει πρωτοβουλίες, ακόμη και για τη συνένωση πολιτικών δυνάμεων, προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση. Το πώς ακριβώς φαντάζεται αυτή τη συμμαχία δεν το διευκρίνισε, αλλά το μήνυμα το έστειλε.

Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ εκτίμησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να επικρατήσει στη μάχη για τη δεύτερη θέση και να επιχειρήσει, μετά τις πρώτες εκλογές, τη συνένωση των δυνάμεων της Αριστεράς. Και επειδή η πολιτική ταμπέλα της «ακροδεξιάς» εξακολουθεί να τον ενοχλεί, έστρεψε τα βέλη του στον Νίκο Ανδρουλάκη, επιμένοντας ότι είναι «κεντροδεξιός» και προσθέτοντας με νόημα πως ο Τσίπρας δεν τον θεωρεί ακροδεξιό.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Καμμένος αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα πολιτικών σχεδιασμών που, κατά την εκτίμησή του, συνδέονται με το «σύστημα Σαμαρά». Παράλληλα, σχολίασε την επίθεση που δέχθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συνδέοντάς την με αντιδράσεις γύρω από τον Κάθετο Διάδρομο.

Με λίγα λόγια, ο Καμμένος ξαναμπαίνει στη συζήτηση για την επόμενη μέρα, με τον Σαμαρά στο επίκεντρο.

Διαβάστε επίσης:

Προβληματίζονται στην κυβέρνηση ότι… πιάστηκαν στον ύπνο!

Τι δηλώνει το μήνυμα Τσίπρα σε Λούλα

«Νόμιμη» για τον Κουλκουδίνα η επιδότηση από το ταμείο για την αλιεία, για να… ενοικιάζει σκάφη αναψυχής


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gkalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παρέμβαση Γκάλη για Basketgate: To μπάσκετ ανήκει στους αθλητές, τους προπονητές και τους φιλάθλους

Thibaut-Courtois
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης: Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής για τη «Βασίλισσα» – Χωρίς Κουρτουά στο El Clasico

panagiotis-giannakis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΟΚ: Στις 16:30 το έκτακτο ΔΣ, μετά την παραίτηση Λιόλιου – Τον Γιαννάκη προτείνει για πρόεδρο ο Στασινόπουλος

IRAN-8234
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι πολίτες καλούνται να μειώσουν κατά 10% την κατανάλωση φυσικού αερίου πριν από τον χειμώνα

genimata_mnimosino
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέντε χρόνια χωρίς τη Φώφη Γεννηματά: Συγκίνηση στο μνημόσυνό της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsas
LIFESTYLE

Μάκης Μάτσας: «Δεν έχω δει δεύτερο Καζαντζίδη... Θα ήθελα να επιστρέψει ο Νότης... Λυπήθηκα για τη Βίσση» (Video)

athinaiki lesxi
ΕΛΛΑΔΑ

Αθηναϊκή Λέσχη: Από τους 29 πρωθυπουργούς στον Άδωνι, τον Σαμαρά και το ραντεβού με το ισραηλινό λόμπι

liolios
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λιόλιοςgate: H φιλοξενία των 17.000 ευρώ στο Costa Navarino του επικεφαλής διαιτησίας της EuroLeague για χάρη της… Τσαρούχα

metritis_deddie_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Τέλος τα αναλογικά ρολόγια στα σπίτια - Τι φέρνουν οι 2 εκατ. «έξυπνοι» μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ

kavalieratos-8324
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος ο Σπύρος Καβαλιεράτος από το SPORT24 εν μέσω των εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.10.2026 13:45
gkalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παρέμβαση Γκάλη για Basketgate: To μπάσκετ ανήκει στους αθλητές, τους προπονητές και τους φιλάθλους

Thibaut-Courtois
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης: Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής για τη «Βασίλισσα» – Χωρίς Κουρτουά στο El Clasico

panagiotis-giannakis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΟΚ: Στις 16:30 το έκτακτο ΔΣ, μετά την παραίτηση Λιόλιου – Τον Γιαννάκη προτείνει για πρόεδρο ο Στασινόπουλος

1 / 3