Η κυβέρνηση προβάλει τον «πόλεμο κατά του εγκλήματος» και το σύνθημα νομιμότητα παντού για να απευθυνθεί στους νοικοκυραίους και στη μεσαία τάξη

Takeaways by to pontiki AI Η κυβέρνηση εντείνει τις ενέργειές της για την επιβολή της νομιμότητας, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση μεγάλων οικονομικών συμφερόντων μέσω της δράσης του ελληνικού FBI.

Πρόσφατες επιχειρήσεις οδήγησαν σε συλλήψεις για υποθέσεις φοροδιαφυγής στην αλυσίδα Pizza Fan και στον φούρνο «Χωριάτικο», με τη συνολική ζημία του Δημοσίου να εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις για φερόμενες αθέμιτες παρεμβάσεις σε αγώνες μπάσκετ, ενισχύοντας το κυβερνητικό αφήγημα περί καταπολέμησης της παρανομίας και προστασίας των θεσμών.

Η κυβερνητική ρητορική συνδέει αυτές τις δράσεις με την προστασία των συνεπών φορολογουμένων και της υγιούς επιχειρηματικότητας, επιδιώκοντας να ενισχύσει το αίσθημα δικαίου στην κοινωνία.

Οι υποθέσεις βρίσκονται πλέον στη Δικαιοσύνη, ενώ η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί τις εργασιακές επιπτώσεις για τους χιλιάδες απασχολούμενους στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.

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Με τις επιχειρήσεις του ελληνικού FBI για την υπόθεση της Pizza Fan, τις καταγγελλόμενες αθέμιτες παρεμβάσεις στο μπάσκετ και την έρευνα στην αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», η κυβέρνηση επαναφέρει τη νομιμότητα στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Οι διαδοχικές εξελίξεις προσφέρουν ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο στην επιδίωξή της να παρουσιάσει ένα κράτος που ελέγχει και ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες. Η πολιτική στόχευση παραπέμπει στους συνεπείς φορολογουμένους, στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και στους πολίτες που ζητούν ασφάλεια και ίσους κανόνες.

Το στίγμα έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή από τα Βριλήσσια. Αναφερόμενος στην υπόθεση της Pizza Fan, έθεσε ως προτεραιότητα τα «μεγάλα ψάρια», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει τη βούληση και την επιχειρησιακή δυνατότητα επιβολής του νόμου. Η αναφορά αυτή έγινε σε ομιλία στην οποία πρόβαλε παράλληλα την ανάγκη αυτοδυναμίας, εντάσσοντας έτσι την αντιμετώπιση της παρανομίας στην ευρύτερη επιχειρηματολογία του για την κυβερνητική αποτελεσματικότητα.

Στην χθεσινή κυριακάτικη ανασκόπησή του, ο πρωθυπουργός συνέδεσε ακόμη πιο καθαρά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με την κοινωνική δικαιοσύνη. Υπογράμμισε ότι η απώλεια φορολογικών εσόδων περιορίζει τους διαθέσιμους πόρους για δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνική στήριξη, ενώ επιβαρύνει τον συνεπή επαγγελματία μέσω του αθέμιτου ανταγωνισμού. Επανέφερε επίσης τη δέσμευση «Στην αδικία αντιτάσσουμε την ισονομία», συνδέοντας τους ελέγχους με την εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Η υπόθεση της Pizza Fan βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της επιχειρηματολογίας. Με βάση τις ανακοινώσεις συνελήφθησαν 23 πρόσωπα, ενώ η εκτιμώμενη ζημία του Δημοσίου από μη απόδοση φόρων υπερβαίνει τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη υπολογίζεται σε περισσότερα από 150 εκατομμύρια.

Την Κυριακή προστέθηκε η επιχείρηση στην αλυσίδα «Χωριάτικο», με τη σύλληψη του ιδιοκτήτη και άλλων εμπλεκομένων. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η έρευνα αφορά φερόμενες εικονικές συναλλαγές μέσω δικτύου εταιρειών και ζημία που εκτιμάται πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.

Στο μπάσκετ, η αστυνομική επιχείρηση οδήγησε σε έξι συλλήψεις βάσει ενταλμάτων για φερόμενες αθέμιτες παρεμβάσεις σε αγώνες και σε προφυλακίσεις των κεντρικών εμπλεκόμενων. Η υπόθεση μεταφέρει τη συζήτηση για τη νομιμότητα σε έναν χώρο με μεγάλη κοινωνική απήχηση. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην προστασία της προσπάθειας των αθλητών και της πίστης των παιδιών στην αξιοκρατία.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο κοινός παρονομαστής αυτών των παρεμβάσεων μπορεί να διαβαστεί ως προσπάθεια προσέγγισης των λεγόμενων νοικοκυραίων. Πρόκειται για πολίτες που περιμένουν από την πολιτεία να προστατεύει την εργασία, την περιουσία και τις εισφορές τους. Η αναφορά στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα απαντά ειδικότερα στο αίσθημα ότι οι υποχρεώσεις εφαρμόζονται αυστηρά στους συνεπείς, ενώ οι ισχυρότεροι διαθέτουν περιθώρια διαφυγής.

Για τη μεσαία τάξη, η σύνδεση είναι άμεση. Ο επαγγελματίας που αποδίδει ΦΠΑ και καταβάλλει εισφορές ανταγωνίζεται επιχειρήσεις που οφείλουν να λειτουργούν με τις ίδιες υποχρεώσεις. Έτσι, το κυβερνητικό μήνυμα συνδέει την εφαρμογή του νόμου με την προστασία της νόμιμης επιχειρηματικότητας. Αυτή είναι και η πολιτική διάσταση της πρωθυπουργικής αναφοράς στον αθέμιτο ανταγωνισμό, πέρα από το στενό αστυνομικό σκέλος.

Στην αυτή την κυβερνητική αυτή προσπάθεια ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έχει συνδέσει την παρουσία του στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με την οργάνωση και τη λειτουργία του ελληνικού FBI. Η συγκέντρωση εξειδικευμένων υπηρεσιών στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στην οποία εντάχθηκε και η Οικονομική Αστυνομία, αποκτά πλέον συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσα από τις πρόσφατες επιχειρήσεις.

Ο υπουργός είχε προαναγγείλει στις 22 Οκτωβρίου την αποκάλυψη και άλλων μεγάλων υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος, δίνοντας έμφαση στις απάτες με τον ΦΠΑ. Για τον κ.Χρυσοχοΐδη, τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν το πολιτικό επιχείρημα υπέρ της επένδυσης στην εξειδικευμένη αστυνομική έρευνα και στη συνεργασία των διωκτικών και ελεγκτικών αρχών. Για την κυβέρνηση, προσφέρουν συγκεκριμένα παραδείγματα στην προσπάθεια να συνδέσει το «νομιμότητα παντού» με την αντιμετώπιση της μεγάλης οικονομικής παραβατικότητας, με την τελική κρίση για τις κατηγορίες να παραμένει στη Δικαιοσύνη.

Υπάρχει, ωστόσο, και η πλευρά της εργασίας. Αυτή τη στιγμή, 2.500 εργαζόμενοι μέχρι στιγμής, είναι στον αέρα. Η προστασία των εργαζομένων και συνεργατών αποτελεί συνεπώς ουσιαστικό μέρος της συζήτησης της επόμενης μέρας για τις οικονομικές συνέπειες των υποθέσεων. Το πως θα χειριστεί η κυβέρνηση Το όλο θέμα το επόμενο διάστημα θα παίξει σημαντικό ρόλο στην κριτική που θα ασκηθεί από την κυβέρνηση και στους τόνους που θα επικρατήσουν σε αυτή την κριτική. Στα χέρια της Νίκης Κεραμέως θα βρεθούν το επόμενο διάστημα οι καυτές πατάτες των δύο επιχειρήσεων και των εργαζόμενων που απασχολούν.

Η κυβέρνηση πάντως με τις πρόσφατες ρπιτυχίες στο χτύπημα κατά της φοροδιαφυγής μπορεί να στηρίξει το σύνθημα «νομιμότητα παντού». Το πολιτικό ζητούμενο είναι να μετατρέψει αυτή την εικόνα δράσης σε ευρύτερη εμπιστοσύνη οτι θέλει και μπορεί να χτυπήσει την παραβατικότητα και να αποκαταστήσει το αίσθημα αδικίας που υπάρχει σε μέρος του κοινωνικού σώματος. Η έκβαση των υποθέσεων ανήκει πια στη Δικαιοσύνη. Αλλωστε, ο ίδιος ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η σύλληψη δεν ισοδυναμεί με καταδίκη. Για τους πολίτες στους οποίους απευθύνεται, η τελική δοκιμασία θα είναι η συνέχεια των ελέγχων, η ίση μεταχείριση μεγάλων και μικρών, ισχυρών και ανίσχυρων, και το ουσιαστικό αποτέλεσμα. Εκεί θα κριθεί η αξιοπιστία της συγκεκριμένης κυβερνητικής δέσμευσης για νομιμότητα παντού, στην πράξη.

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