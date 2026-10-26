«Τρέχουν» για τα ψηφοδέλτια στην ΕΛΑΣ – Τα πρώτα ονόματα στο παζλ των υποψηφιοτήτων

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε εξέλιξη είναι το κύμα νέων προσχωρήσεων στην ΕΛΑΣ, από την δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, και στους οποίους ο Αλέξης Τσίπρας έχει στείλει επανειλημμένως μηνύματα τους δύο τελευταίους μήνες, μεταξύ άλλων ότι δεν θα πρέπει να καθυστερούν αν θέλουν να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια.

Μετά τις προσχωρήσεις των Μαμουλάκη και Καλαματιανού την περασμένη εβδομάδα, το βλέμμα στρέφεται στους επόμενους βουλευτές που είναι πιθανό να παραιτηθούν από το βουλευτικό τους αξίωμα, ως τις αρχές Νοεμβρίου, προκειμένου να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ, όπως οι Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος Μίλτος Ζαμπάρας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Εφόσον προχωρήσει αυτό το κύμα παραιτήσεων και προσχωρήσεων ξεκαθαρίζει σε μεγάλο βαθμό το τοπίο για την ΕΛΑΣ η οποία βρίσκεται σε ρυθμούς προετοιμασίας των ψηφοδελτίων της. Σύμφωνα δε με τις πληροφορίες από την Αμαλίας, μέσα στο Νοέμβριο θα πραγματοποιούνται τμηματικά ανακοινώσεις υποψηφίων από τις διάφορες περιφέρειες της χώρας. Μέχρι τις γιορτές αναμένεται τα ψηφοδέλτια κατά το μεγαλύτερο μέρος να έχουν ολοκληρωθεί, ενώ θα υπάρχουν εκκρεμότητες για τη νέα χρονιά.

Στην παρούσα φάση αρχίζει και διαμορφώνεται μια πρώτη εικόνα υποψηφιοτήτων για πρόσωπα κεντρικά, είτε πρόκειται για πρόσωπα που εντάχθηκαν στην ΕΛΑΣ από τη φάση της ίδρυσής της, αποτελώντας το «νέο», είτε πρόκειται για παλιότερα και έμπειρα στελέχη που συστρατεύθηκαν με τον Τσίπρα στο παρελθόν.

«Νέοι» και «παλιοί» σε Αθήνα και Πειραιά

Το παζλ, αρχίζει να συντίθεται ιδιαίτερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αλλά και σε αρκετές περιφέρειες της χώρας.

Στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας αναμένεται να τοποθετηθεί η εκπρόσωπος Τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου, όπως είναι λογικό, προκειμένου να μην υπόκειται σε περιορισμούς ως προς τις εμφανίσεις στα ΜΜΕ, όμως ακούγεται και για το Νότιο Τομέα της Αθήνας. Για το Επικρατείας ακούγεται και η δικαστικός Μαρία Λεπενιώτη.

Στο Βόρειο Τομέα αναμένεται να είναι υποψήφιοι πρόσωπα όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Χάρης Μαυρουδής (τομεάρχης Πολιτισμού), ο Παυσανίας Παπαγεωργίου (αν. τομεάρχης Εξωτερικών), ο Σπύρος Δρίτσας (τομεάρχης Υγείας).

Στο Νότιο Τομέα της Αθήνας φαίνεται πως θα είναι υποψήφιος ο Διονύσης Τεμπονέρας, όπως και ο αυτοδιοικητικός Γιώργος Κρικρής.

Τα ονόματα που ακούγονται για την Δυτική Αθήνα είναι αυτά της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου Άννας Παπαδοπούλου, αλλά και της Μαριζέτας Αντωνοπούλου (για την οποία «παίζει» και η Μεσσηνία), ενώ είναι με ερωτηματικό αν η Έφη Αχτσιόγλου θα είναι υποψήφια ξανά σε αυτή την περιφέρεια ή θα βρεθεί στην Α’ Θεσσαλονίκης όπως ακούγεται.

Στην Ανατολική Αττική θεωρείται ότι θα είναι υποψήφιος ο Γιώργος Καραμέρος ενώ ακούγεται και το όνομα της ηθοποιού Μαριάννας Τουμασάτου, ενώ για τον Πειραιά παίζουν τα ονόματα του πρώην δημάρχου Νίκαιας και τομεάρχη Αυτοδιοίκησης Γιώργου Ιωακειμίδη (Β’ Πειραιά) και του Αργύρη Μπεντενιώτη (αν. τομεάρχης Ανάπτυξης) αλλά και του πρώην γραμματέα του Κόσμος και πρώην ευρωβουλευτή Πέτρου Κόκκαλη.

Θεσσαλονίκη και Περιφέρεια

Στην Α’ Θεσσαλονίκης υποψήφιοι αναμένεται να είναι ο Αντώνης Σαουλίδης και ο Μίλτος Τόσκας, ενώ ακούγονται και ο καθηγητής Άρης Στυλιανού αλλά και η Κυβέλη Μάρδα, ενώ για στο ψηφοδέλτιο της Β’ Θεσσαλονίκης θα βρεθεί ο αν. εκπρόσωπος Τύπου Νίκος Νυφούδης.

Στην υπόλοιπη περιφέρεια εκτιμάται ότι υποψήφιοι θα είναι στις μέχρι σήμερα έδρες τους οι πρώην, πλέον, βουλευτές Διονύσης Καλαματιανός (Ηλεία), Χάρης Μαμουλάκης (Ηράκλειο), Συμεών Κεδίκογλου (Εύβοια), Βασίλης Κόκκαλης (Λάρισα).

Στη Λάρισα υποψήφιος αναμένεται να είναι και ο πρώην δήμαρχος (και αν. τομεάρχης Αυτοδιοίκησης) Απόστολος Καλογιάννης, ενώ στα Τρίκαλα ο αν. εκπρόσωπος Τύπου Γιώργος Μπαλατσούκας, στη Μαγνησία πιθανότατα η Ιωάννα Λαλιώτου (τομεάρχης Παιδείας), στην Αιτωλοακαρνανία ο Γρηγόρης Θεοδωράκης (τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης),ο Κώστας Καρπουχτσής (αν. εκπρόσωπος Τύπου) στις Σέρρες. Στην Αχαΐα το ψηφοδέλτιο φαίνεται να είναι υπόθεση πασοκογενών, όπως οι Μαρίνος Σκανδάμης, Βασίλης Αϊβαλής και Γιώργος Παππάς, ενώ μεταξύ Λευκάδας ή Δυτικής Αθήνας φαίνεται να βρίσκεται η Ρόζα Βρεττού.

Οι επικείμενες προσχωρήσεις θα επιτρέψουν να αποσαφηνιστεί ακόμη περισσότερο η εικόνα, αν και κάποιες φαίνεται να αργούν, όπως εκείνη της Όλγας Γεροβασίλη, που αντιμετωπίζεται όμως ως ξεχωριστή περίπτωση επομένως η υποψηφιότητά της στην Άρτα θεωρείται μάλλον βέβαιη. Με ενδιαφέρον αναμένεται αν θα ενταχθούν τελικά στην ΕΛΑΣ οι Αλέξης Χαρίτσης και Νάσος Ηλιόπουλος – εφόσον ενταχθούν ο μεν πρώτος αναμένεται να είναι υποψήφιος στη Μεσσηνία, ο δε Νάσος Ηλιόπουλος ακούγεται για την Α’ Αθηνών.

Διαβάστε επίσης

Διαξιφισμοί ΠΑΣΟΚ-ΝΔ για τη Μονή Σινά: «Βγάλτε τη συμφωνία αντί να πανηγυρίζετε» – «Κάνετε αντιπολίτευση στη χώρα, όχι στην κυβέρνηση»



Κυριάκος Μητσοτάκης: Στη Σαουδική Αραβία ο Πρωθυπουργός – Θα έχει συνάντηση με τον διάδοχο του θρόνου

Μαρινάκης: «Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά – Κανένα θέμα λήψης άδειας από την Τουρκία»