Pizza Fan: Σήμερα οι πρώτες απολογίες – Οι διάλογοι για τα «κεράσματα» και τις αποδείξεις – Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους

Takeaways by to pontiki AI Οι πρώτοι δέκα κατηγορούμενοι στην υπόθεση της Pizza Fan οδηγούνται σήμερα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στις δικαστικές αρχές για να απολογηθούν.

Την Τρίτη αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον των αρχών οι υπόλοιποι 23 εμπλεκόμενοι, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της υπόθεσης.

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνομιλίες που αποκαλύπτουν τη διαχείριση παραγγελιών που καταχωρίζονταν ως «κεράσματα» για την αποφυγή έκδοσης αποδείξεων.

Τα στοιχεία της υπόθεσης περιγράφουν τους περιορισμούς στη συχνότητα και την αξία των συγκεκριμένων παραγγελιών, καθώς και οδηγίες για προφορική ενημέρωση των εμπλεκομένων.

Δημοσιοποιημένοι διάλογοι καταγράφουν τον εσωτερικό χειρισμό καταγγελίας πελάτη, ο οποίος διαπίστωσε καθυστέρηση και έλλειψη απόδειξης για παραγγελία που είχε καταχωριστεί ως «κέρασμα».

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Στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί οι πρώτοι δέκα κατηγορούμενοι στην υπόθεση της Pizza Fan.

Αύριο, Τρίτη, την ίδια ώρα, αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον των δικαστικών αρχών οι υπόλοιποι 23, ανάμεσά τους και ο Κωνσταντίνος Αντάρας, ο οποίος φέρεται ως ο εγκέφαλος της υπόθεσης.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι παραγγελίες που καταχωρίζονταν ως «κεράσματα», με τις συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία να αποτυπώνουν πώς συζητούνταν οι όροι χρήσης του συγκεκριμένου συστήματος.

Οι διάλογοι αναφέρονται σε οικονομικά ποσά, αλλαγές στα επιτρεπόμενα όρια και οδηγίες για τον τρόπο ενημέρωσης των εμπλεκομένων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση πελάτη που περίμενε σχεδόν δύο ώρες για την παραγγελία του, χωρίς τελικά να παραλάβει απόδειξη. Η συνομιλία που ακολούθησε για τη διαχείριση της καταγγελίας του περιλαμβάνεται στα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Τα «κεράσματα» και οι αλλαγές στο σύστημα παραγγελιών

Στους νέους διαλόγους της δικογραφίας περιγράφεται μια διαδικασία με συγκεκριμένους περιορισμούς για το πότε και πόσο συχνά μπορούσε μια παραγγελία να χαρακτηριστεί «κέρασμα».

Όπως προκύπτει από μία από τις συνομιλίες, η δυνατότητα αυτή είχε αρχικά περιοριστεί σε μία φορά ανά 60 ημέρες για τον ίδιο πελάτη. Στη συνέχεια το διάστημα μειώθηκε στις 30 ημέρες, πριν τροποποιηθεί εκ νέου ώστε να επιτρέπονται έως δύο «κεράσματα» τον μήνα, με ελάχιστη απόσταση 15 ημερών μεταξύ τους.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε ανώτατη αξία παραγγελίας 40 ευρώ, προκειμένου αυτή να μπορεί να καταχωριστεί με τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Οι συνομιλητές συζητούν την παρακολούθηση των αλλαγών, αλλά και το διαθέσιμο περιθώριο που είχαν ορισμένα καταστήματα για περισσότερα «κεράσματα», με αναφορές σε ποσοστά επί του τζίρου.

Εκείνο που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα μεταφέρονταν οι σχετικές οδηγίες. Σε μία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες γίνεται σαφής αναφορά στην ανάγκη η ενημέρωση να πραγματοποιείται προφορικά, χωρίς να αποστέλλονται γραπτά μηνύματα.

Η παραγγελία των 31,40 ευρώ που έφερε την καταγγελία

Μία άλλη συνομιλία αποκαλύπτει πώς αντιμετωπίστηκε εσωτερικά το παράπονο πελάτη, ο οποίος είχε παραγγείλει από την ιστοσελίδα της εταιρείας, αλλά η παραγγελία του κατευθύνθηκε αρχικά στο Ελληνικό αντί για το Λαγονήσι.

Η παραγγελία καταχωρίστηκε στις 20:40 και παραδόθηκε στις 22:45, έπειτα από διαδοχικές συνεννοήσεις. Ο πελάτης, εκτός από τη μεγάλη καθυστέρηση, διαπίστωσε ότι δεν είχε λάβει απόδειξη, καθώς η παραγγελία είχε περαστεί στο σύστημα ως «κέρασμα».

Ζήτησε την επιστροφή των 31,40 ευρώ που είχε πληρώσει και προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας.

Ακολούθησε συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το παράπονό του. Αρχικά εξετάστηκε η δυνατότητα να του δοθεί πίστωση ή δωρεάν πίτσα, ενώ τέθηκε και το ζήτημα της έκδοσης απόδειξης για την προηγούμενη ημέρα.

Σύμφωνα με τον διάλογο, η έκδοση δεν ήταν δυνατή, ακριβώς επειδή η παραγγελία είχε ήδη καταχωριστεί ως «κέρασμα». Έτσι, οι συνομιλητές στράφηκαν στην επιστροφή των χρημάτων και στην προσφορά επιπλέον προϊόντος, προκειμένου να διευθετηθεί η καταγγελία.

Η ανησυχία τους δεν περιοριζόταν στη δυσαρέσκεια του πελάτη. Στη συζήτηση τέθηκε ρητά το ενδεχόμενο να απευθυνθεί στην ΑΑΔΕ και να διαπιστωθεί ότι δεν είχε εκδοθεί απόδειξη για τη συγκεκριμένη παραγγελία.

Στο τέλος της επικοινωνίας εξετάζεται ακόμη και η δημιουργία εικονικής παραγγελίας, η οποία στη συνέχεια θα ακυρωνόταν, ενώ οι εμπλεκόμενοι συμφωνούν να επικοινωνήσουν με τον πελάτη και να παρακολουθήσουν την αντίδρασή του.

Οι συνομιλίες αυτές αποτελούν μέρος του υλικού που έχει δημοσιοποιηθεί από τη δικογραφία. Η αξιολόγησή τους ως προς τυχόν ποινικές ευθύνες ανήκει στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Στον «αέρα» 2.500 εργαζόμενοι – Τι λέει ο δικηγόρος τους

Σε καθεστώς αβεβαιότητας βρίσκονται περίπου 2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan. Παρότι οι συμβάσεις εργασίας τους παραμένουν ενεργές, η επιχείρηση αδυνατεί να λειτουργήσει στην πράξη, δημιουργώντας σοβαρά ερωτήματα για την καταβολή των μισθών και το εργασιακό τους μέλλον.

Μιλώντας το πρωί στο ΕΡΤNews, ο δικηγόρος των εργαζομένων, Αλέξανδρος Παπαστεργιόπουλος, περιέγραψε το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργιόπουλο, η εταιρεία και τα καταστήματά της εξακολουθούν να λειτουργούν τυπικά. Ωστόσο, η κατάσχεση του κεντρικού συστήματος ηλεκτρονικής λήψης και διαβίβασης παραγγελιών έχει ουσιαστικά παραλύσει τη δραστηριότητά τους σε πανελλαδικό επίπεδο.

Όπως εξήγησε, οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να προσέρχονται προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αλλά ο εργοδότης αδυνατεί να τις αποδεχθεί.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρό αδιέξοδο, καθώς, παρά τη διατήρηση των ενεργών συμβάσεων εργασίας, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της καταβολής των μισθών.

Ο κίνδυνος απώλειας αποζημιώσεων και η πρόταση για ειδικό επίδομα

Ο δικηγόρος επισήμανε ότι ενδεχόμενη καταγγελία των συμβάσεων ή οικειοθελής αποχώρηση θα μπορούσε να οδηγήσει τους εργαζομένους σε απώλεια αποζημιώσεων που δικαιούνται.

Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι οι ίδιοι δεν φέρουν ευθύνη για την αδυναμία παροχής της εργασίας τους.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα κρατικής μέριμνας για το προσωπικό της Pizza Fan, προτείνοντας να εξεταστεί η δυνατότητα χορήγησης ειδικού επιδόματος στήριξης, αντίστοιχου με εκείνα που είχαν δοθεί κατά την περίοδο της πανδημίας για την αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών.

Ο κ. Παπαστεργιόπουλος διατύπωσε παράλληλα επικρίσεις για τον τρόπο εξέλιξης της έρευνας.

Όπως ανέφερε, θεωρεί αναγκαίο να διερευνηθεί εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), είχαν πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους.

Εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του στην αντιμετώπιση της υπόθεσης ως υπόθεσης εγκληματικής οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για φορολογική παραβατικότητα.

Ο δικηγόρος προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη αδυναμία λειτουργίας της Pizza Fan ενδέχεται να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες όχι μόνο για τους περίπου 2.500 εργαζομένους, αλλά και για τα δημόσια έσοδα.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, ακόμη και εάν καταλογιστούν φορολογικές οφειλές στην επιχείρηση, η είσπραξή τους θα είναι δύσκολη εφόσον η εταιρεία δεν καταφέρει να επαναλειτουργήσει.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξουν σύντομα θετικές εξελίξεις για το προσωπικό της Pizza Fan, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να βρεθεί λύση στο εργασιακό αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί.

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