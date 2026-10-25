Pizza Fan: Tην Δευτέρα στην Ευελπίδων οι 10 πρώτοι κατηγορούμενοι – Την Τρίτη οι υπόλοιποι

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Στην Ευελπίδων πρόκειται να οδηγηθούν την Δευτέρα (26/10) στις 10:00, οι πρώτοι δέκα κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Pizza Fan. Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Τρίτη, την ίδια ώρα, με την παρουσία των υπόλοιπων 23 κατηγορουμένων, στελεχών, υπαλλήλων και ανθρώπων που συνδέονται με την υπόθεση.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που αναμένεται να απασχολήσουν τις δικαστικές αρχές είναι φυσικά ο Κωνσταντίνος Αντάρας, ο οποίος φέρεται ως ο εγκέφαλος της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η δική του σειρά ενώπιον των αρχών έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη. Οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς η υπόθεση περνά πλέον στο επόμενο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας.

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