Πλαταριά: Σοβαρή καθίζηση έκλεισε τον δρόμο προς Ηγουμενίτσα (Photos)

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Κλειστός παραμένει ο δρόμος Ηγουμενίτσας – Πλαταριάς, λόγω σοβαρής καθίζησης στο οδόστρωμα, λίγα μέτρα πριν από την είσοδο του χωριού, στην κατεύθυνση από την Ηγουμενίτσα. Η πρόσβαση στην Πλαταριά και τα Σύβοτα εξυπηρετείται μέσω Καρτερίου, όπου ο κόμβος είναι ανοιχτός.

Όπως αποτυπώνεται στις φωτογραφίες, μεγάλη ρωγμή εκτείνεται κατά μήκος του δρόμου, με εμφανή υποχώρηση τμήματος του οδοστρώματος.

Στο σημείο γίνονταν εργασίες ασφαλτόστρωσης, ενώ στον παρακείμενο χώρο πραγματοποιούνταν εργασίες εκσκαφής για τη θεμελίωση κατοικίας. Τα ακριβή αίτια της καθίζησης και η έκταση της ζημιάς χρειάζονται διερεύνηση από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες.

Από την πλευρά της Ηγουμενίτσας, ο αποκλεισμός έχει τοποθετηθεί στο σημείο του λιμανιού, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η απευθείας σύνδεση με την Πλαταριά μέσω του συγκεκριμένου δρόμου.

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Πλαταριά και Σύβοτα μπορούν να κινηθούν μέσω Καρτερίου, χωρίς να απαιτείται η μεγάλη παράκαμψη μέσω Πέρδικας.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχει η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, το οδόστρωμα έχει υποστεί καθίζηση στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, σε τρία διαφορετικά σημεία. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, Θωμά Πιτούλη, ο δρόμος έκλεισε για την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ τη Δευτέρα θα εξεταστούν τα μέτρα που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Παράλληλα, χρειάζεται σαφής ενημέρωση από την Τροχαία για όσους θέλουν να μεταβούν από την Ηγουμενίτσα στα πρατήρια καυσίμων και στα κάμπινγκ που βρίσκονται πριν από το σημείο της καθίζησης.

Στο σημείο αποκλεισμού πρέπει να διευκρινίζεται μέχρι πού επιτρέπεται η κίνηση και πώς εξυπηρετούνται οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, καθώς η πρόσβαση σε αυτές δεν απαιτεί διέλευση από το τμήμα που έχει υποστεί τη ζημιά.

Η σαφής σήμανση και οι συγκεκριμένες οδηγίες προς τους οδηγούς είναι απαραίτητες για την ασφαλή μετακίνηση και την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας.

Πηγή: thespro

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