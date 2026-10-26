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26.10.2026 10:17

Αθλιότητα Τραμπ με ένα σεξιστικό σχόλιο σε προεκλογική συγκέντρωση για τη Νίκι Μινάζ: «Τι ωραίο κ@@ο έχει, σήκω να σε δουν όλοι»

26.10.2026 10:17
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Μία ακόμη ντροπιαστική και σεξιστική στιγμή είχε ο Ντόναλντ Τραμπ σε περιοδεία του και μάλιστα κατά της τραγουδίστριας Νίκι Μινάζ, σε προεκλογική του ομιλία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, συνεχίζει να ντροπιάζει ακόμη και τους ίδιους του τους υποστηρικτές με τα όσα λέει, αν και κάποιοι φαίνεται να το… διασκεδάζουν.

Στην ομιλία του τα ξημερώματα στο Μίσιγκαν, ήταν παρούσα και η Μινάζ, στην οποία αναφέρθηκε, αλλά και όχι με τόσο… κολακευτικό τρόπο.

«Παρεμπιπτόντως, είδα πριν ένα πολύ ωραίο κ@@ο. Αυτό της Νίκι Μινάζ. Είναι αδύνατον να μην τον προσέξεις. Νίκι, σήκω όρθια να σε δουν όλοι. Πραγματικά, δεν περνά απαρατήρητος», είπε δείχνοντας την τραγουδίστρια, με το κοινό να… χειροκροτά αυτή την στιγμή ντροπής και αθλιότητας του προέδρου τους.

Πήγε να το μαζέψει μετά, ωστόσο η Μινάζ δεν έδειχνε και πολύ χαρούμενη… «Ελπίζω η Νίκι να μην προσβλήθηκε, αλλά αγαπάμε τη Νίκι. Είναι μαζί μας εδώ και πολύ καιρό» είπε για την τραγουδίστρια που μέχρι τώρα τουλάχιστον, δήλωνε ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ και του κινήματος MAGA.

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