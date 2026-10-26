Γιάννης Μπέζος: «Το μεγάλο μας πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι ασχολούμαστε συνέχεια με τα παλιά, φρίκη» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την άποψη ότι η ελληνική κοινωνία έχει την τάση να παραμένει προσκολλημένη στο παρελθόν εξέφρασε ο Γιάννης Μπέζος, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος δυσανασχετεί έντονα με τη συνεχή ενασχόληση με όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν.

Σε συνέντευξή του στο «Καλύτερα δε Γίνεται», ο ηθοποιός μίλησε -μεταξύ άλλων- για την επαγγελματική του διαδρομή, υπογραμμίζοντας ότι νιώθει ευγνώμων για όσα έχει καταφέρει. Τόνισε δε, ότι όλα ήταν έπειτα από δική του σκληρή προσπάθεια.

«Δεν θυμάμαι ποτέ τα παλιά. Τα σιχαίνομαι τα παλιά. Το μόνο που δεν μπορώ είναι τα παλιά. Το μεγάλο μας πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι ασχολούμαστε συνέχεια με τα παλιά και ότι νομίζουμε ότι αυτά είναι το μέλλον. Φρίκη» είπε, ερωτηθείς -με αφορμή τη συνεργασία του με τον Σπύρο Παπαδόπουλο δεκαετίες μετά τους «Απαράδεκτους»- αν οι δυο ηθοποιοί συνηθίζουν να θυμούνται παλαιότερες στιγμές.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για την επαγγελματική του πορεία, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για όσα έχει καταφέρει και τονίζοντας ότι τα πέτυχε με προσωπική προσπάθεια.

«Δεν έχω κανένα απωθημένο. Θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο και είμαι βαθύτατα ευγνώμων. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν φανταζόμουν ότι θα κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, δεν μου τα χάρισε κανείς. Σε αυτό είμαι απόλυτος. Τα έκανα όλα μόνος μου. Κανείς δε μου έκλεισε τον δρόμο ποτέ, αλλά, ό,τι έκανα, το έκανα μόνος μου» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: «Ο σεξισμός είναι διάχυτος παντού – Ακόμα και οι διαφορές στις αμοιβές μας είναι τεράστιες»

Βικτώρια Δέλλα: «Η μαμά μου δεν έφυγε από τη ζωή εξαιτίας του καρκίνου του μαστού» – Tο βίντεο που ανέβασε η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα

Μέμος Μπεγνής: «Ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα, θεωρώ παλιό αυτόν τον θεσμό – Δεν μπορώ τη συμβίωση, θέλω τον χώρο μου» (Video)