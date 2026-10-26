Γάζα: Τρεις νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε καταυλισμό εκτοπισμένων – Ανάμεσά τους επτάχρονο κορίτσι «τρομοκράτης»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους ένα μικρό κοριτσάκι, σκοτώθηκαν σήμερα (26/10) από ισραηλινό πλήγμα σε καταυλισμό εκτοπισμένων στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τοπικές παλαιστινιακές πηγές.

Σε ερώτηση του AFP, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ελέγχει τις πληροφορίες αυτές.

«Απομακρύναμε τρία θύματα», μεταξύ των οποίων «ένα κοριτσάκι» ύστερα από «ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα που είχε στόχο καταυλισμό εκτοπισμένων στην περιοχή του Αλ Μαουάσι», δυτικά της πόλης Χαν Γιούνις, δήλωσε στο AFP ο Μαχμούντ Μπάσαλ, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, του οργανισμού πρώτων βοηθειών που λειτουργεί υπό την αρχή της Χαμάς.

Το κοριτσάκι ήταν 7 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας της Γάζας.

Στη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου, 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 50 τραυματίστηκαν από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και πυρά, σύμφωνα με τον Μπάσαλ.

Το νοσοκομείο Νάσερ της Χάν Γιούνις επιβεβαιώσε τη μεταφορά νωρίς σήμερα το πρωί τριών πτωμάτων «που διαμελίστηκαν (…) από θραύσματα ισραηλινού πυραύλου» και πρόσθεσε ότι διακομίσθηκαν επίσης τραυματίες, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα και ένα παιδί.

Παράλληλα, πηγή ασφαλείας στη Γάζα δήλωσε στο AFP ότι «άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα, συνοδευόμενα από στρατιωτική μπουλντόζα» διείσδυσαν σήμερα το πρωί στη ζώνη που βρίσκεται δυτικά της κίτρινης γραμμής (η οποία οριοθετεί τη ζώνη υπό τον έλεγχο των ισραηλινών δυνάμεων), «στο ανατολικό τμήμα της πόλης του Ντέιρ αλ Μπάλαχ», στο κεντρικό τμήμα της Γάζας.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: Τον πονάει ακόμη το… Νόμπελ – «Σκ@τοχώρα η Νορβηγία επείδη δεν πήρα το βραβείο, δεν θέλω κανέναν μετανάστη απο εκεί!»

Γαλλία: Ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης – «Είμαστε στο χείλος μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης»

Ιαπωνία: Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός Γιασούο Φουκούντα, «αρχιτέκτονας» του διαλόγου με την Κίνα