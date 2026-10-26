Ιαπωνία: Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός Γιασούο Φουκούντα, «αρχιτέκτονας» του διαλόγου με την Κίνα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Γιασούο Φουκούντα, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός από το 2007 έως το 2008 και ήταν γνωστός για τις προσπάθειές του να ενισχύσει τις σταθερές σχέσεις με την Κίνα, πέθανε σε ηλικία 90 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος του συντηρητικού Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματός του.

Ο Φουκούντα πέθανε στις 22 Οκτωβρίου, δήλωσε σήμερα ο αξιωματούχος στο AFP.

Ο Φουκούντα ηγήθηκε της Ιαπωνίας για ένα χρόνο, ξεκινώντας τον Σεπτέμβριο του 2007 και διαδεχόμενος τον Σίνζο Άμπε, του οποίου η πρώτη θητεία έληξε έπειτα από μόλις 12 μήνες.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Φουκούντα επιδίωξε να βελτιώσει τις σχέσεις με την Κίνα και κάλεσε τον τότε πρόεδρο της Κίνας Χου Τζιντάο να επισκεφθεί την Ιαπωνία.

Η επίσκεψη του Χου τον Μάιο του 2008 τον κατέστησε τον πρώτο Κινέζο αρχηγό κράτους που επισκέφθηκε την Ιαπωνία εδώ και μια δεκαετία.

Οι δύο ηγέτες εξέδωσαν στη συνέχεια κοινή δήλωση δεσμευόμενοι να δημιουργήσουν μια «αμοιβαία επωφελή σχέση βασισμένη σε κοινά στρατηγικά συμφέροντα».

Ο Φουκούντα παραιτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008, εν μέσω ραγδαίας πτώσης της δημοτικότητάς του, και αποσύρθηκε από την πολιτική το 2012.

Ωστόσο, καθώς οι σχέσεις μεταξύ Τόκιο και Πεκίνου επιδεινώθηκαν λόγω ενός αμφισβητούμενου αρχιπελάγους και ιστορικών διαφωνιών, ο Φουκούντα ταξίδεψε στην Κίνα το 2014 για συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ανοίγοντας το δρόμο για μια σύνοδο κορυφής μεταξύ του Σι και του Σίνζο Άμπε κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του τελευταίου.

Διαβάστε επίσης:

Λονδίνο: Αεροπλάνο γλίτωσε την τελευταία στιγμή σύγκρουση με άγνωστο αντικείμενο μετά την απογείωση από το Χίθροου

Ιορδανία: Τρεις συλλήψεις για τη φονική επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλήσία

Αθλιότητα Τραμπ με ένα σεξιστικό σχόλιο σε προεκλογική συγκέντρωση για τη Νίκι Μινάζ: «Τι ωραίο κ@@ο έχει, σήκω να σε δουν όλοι»