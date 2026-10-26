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26.10.2026 10:33

Ιορδανία: Τρεις συλλήψεις για τη φονική επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλήσία

26.10.2026 10:33
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Τη σύλληψη τριών υπόπτων για την πρόσφατη πολύνεκρη επίθεση εναντίον ελληνορθόδοξης εκκλησίας ανακοίνωσαν οι δυνάμεις ασφαλείας της Ιορδανίας.

«Συλλάβαμε τους δολοφόνους, ερευνούμε όλες τις περιστάσεις που έσπρωξαν αυτούς τους νέους ανθρώπους στον εξτρεμισμό, και θα φροντίσουμε να αποδοθούν ευθύνες σε όποιον αποδειχθεί ότι ενέχεται», τόνισε μέσω X ο Iορδανός υπουργός Εσωτερικών Μάζεν αλ Φαράγια.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών του βασιλείου, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 25 τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή άνευ προηγουμένου εναντίον χριστιανών στη χώρα, που διαπράχθηκε από ενόπλους στο χωριό Χαμούντ (νότια) την Παρασκευή.

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι οι «τρεις τρομοκράτες που είναι υπεύθυνοι» για την επίθεση συνελήφθησαν νωρίς το πρωί «μέσα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι» στην επαρχία Καράκ, όπου βρίσκεται επίσης η εκκλησία που μπήκε στο στόχαστρο.

Όπως μετέδωσε η ίδια πηγή μέσω X, «και οι τρεις τραυματίστηκαν» σε ανταλλαγή πυρών, ενώ «κανένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας» δεν υπέστη τραυματισμό.

Νωρίτερα, η διεύθυνση δημόσιας ασφάλειας ανέφερε πως οι δράστες εισέβαλαν στην ελληνορθόδοξη εκκλησία και άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια κηδείας.

Καταγγέλλοντας την «τρομοκρατική» ενέργεια, ο Ιορδανός μονάρχης Αμπντάλα Β΄, ο οποίος επισκέφθηκε τους τραυματίες στην Καράκ, τόνισε μέσω X την Παρασκευή πως η χώρα του θα επιβάλει τις «σκληρότερες» ποινές στους δράστες.

Στην επαρχία Καράκ, με συνολικά 375.000 κατοίκους, ζει μεγάλη κοινότητα χριστιανών.

Οι χριστιανοί αποτελούν περί το 3% του πληθυσμού της Ιορδανίας (11 εκατομμύρια συνολικά), που είναι κατά πλειονότητα σουνιτικός.

Στο βασίλειο κηρύχθηκε τριήμερο εθνικό πένθος από την Παρασκευή, με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στα κυβερνητικά και στα δημόσια κτήρια.

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