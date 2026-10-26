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26.10.2026 12:42

Η Ζαχαράκη υπογράφει και η Άγκυρα διαμαρτύρεται

26.10.2026 12:42
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Κάτι σαν μόνιμη συνδρομή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πρέπει να έχει αποκτήσει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Ιδίως όταν τις αποφάσεις υπογράφει η Σοφία Ζαχαράκη! Τελευταίο επεισόδιο, οι νέοι μουφτήδες Ξάνθης και Κομοτηνής, που προκάλεσαν νέα ανακοίνωση της Άγκυρας. Είχαν προηγηθεί η αναγνώριση των Μπεκτασήδων Αλεβιτών, ο μουφτής Διδυμοτείχου και η αντιπαράθεση για τα μειονοτικά σχολεία.

Η υπουργός, πάντως, συνεχίζει την εφαρμογή του ελληνικού θεσμικού πλαισίου, χωρίς δημόσιους διαξιφισμούς. Το ωραίο της υπόθεσης; Η Τουρκία καταγγέλλει την Ελλάδα επειδή διορίζει μουφτήδες, ενώ η ίδια κάνει ακριβώς το ίδιο!

Φαίνεται πως στην Άγκυρα οι διορισμοί ενοχλούν μόνο όταν γίνονται στην ελληνική Θράκη. Εκτός κι αν έχουν διαφορετικό λεξικό για τις δύο πλευρές των συνόρων.

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