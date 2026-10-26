Μπασκετική πανδαισία με την 3η «Διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, EuroCup με Άρη και ΠΑΟΚ και Αθηναϊκό Qualco στο παρκέ του Novasports!

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H EuroLeague συνεχίζεται με την 8η αγωνιστική (Παναθηναϊκός AKTOR-Αρμάνι Μιλάνο & Μπεσίκτας-Ολυμπιακός) και την 9η αγωνιστική (Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός AKTOR & Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο)

Το EuroCup είναι σε εξέλιξη με την 5 η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Μπαχτσεσεχίρ-ΠΑΟΚ & Άρης-Τσεντεβίτα

O Αθηναϊκός Qualco υποδέχεται την ομάδα Basket Landes για την 3 η αγωνιστική της 1 ης φάσης της EuroLeague Γυναικών

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ ετοιμάζεται για την τρίτη «Διαβολοβδομάδα» και μαζί με τοEuroCup αλλά και τον Αθηναϊκό Qualco στην EuroLeague Γυναικών υπόσχονται μοναδικές στιγμές στο παρκέ του Novasports!

Οι δύο ελληνικές ομάδες,ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός και ο επτάστερος Παναθηναϊκός AKTOR ρίχνονται στις «μάχες» της 8ης και της 9ης αγωνιστικής με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να αντιμετωπίζει αρχικά εκτός έδρας την Μπεσίκτας (28/10, 19:30) και στη συνέχεια να υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (30/10, 21:15) και το συγκρότημα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να υποδέχεται πρώτα την Αρμάνι Μιλάνο (27/10, 21:15) και στη συνέχεια αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αναντολού Εφές (30/10, 19:30).

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Την ίδια στιγμή οι «αιώνιοι» της Θεσσαλονίκης, ετοιμάζονται για την 5η αγωνιστική του EuroCup. O ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την τουρκική Μπαχτσεσεχίρ (27/10, 18:00), ενώ ο Άρης θα υποδεχθεί στο γήπεδο του την Τσεντεβίτα (28/10, 19:30). Οι εντός έδρας αγώνες των ομάδων της Θεσσαλονίκης πλαισιώνονται από Pre και Post Game Shows, ενώ οι Playmakers θα φιλοξενούν ειδική ενότητα αφιερωμένη στην πορεία τους.

Ταυτόχρονα, ο Αθηναϊκός Qualco υποδέχεται την ομάδα Basket Landes (28/10, 19:00) για την 3η αγωνιστική της 1ης φάσης της EuroLeague Γυναικών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

18:00 EuroCup-5η αγωνιστική: Μπαχτσεσεχίρ-ΠΑΟΚ Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Novasports4 σε περιγραφή του 18:00 EuroLeague-8η αγωνιστική: Ντουμπάι-Παρί Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Novasports5 σε περιγραφή του 20:00 Playmakers , Α’ μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Novasports4 & YouTube με τον 21:00 EuroLeague: Μπάγερν-Μπαρτσελόνα Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

Novasports4 σε περιγραφή του 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Μακάμπι Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Novasports5 σε περιγραφή του 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Αρμάνι Μιλάνο Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Θάνου Σολούκου

Novasports Prime σε περιγραφή του και ρεπορτάζ των και 21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Φενέρμπαχτσε Novasports Start σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

Novasports Start σε περιγραφή του 22:00 EuroLeague: Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

Novasports2 σε περιγραφή του 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

18:00 Playmakers , Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Novasports Prime & YouTube με τον 19:00 EuroLeague Γυναικών-1η φάση/3η αγων.: Αθηναϊκός Qualco – Basket Landes Novasports Start & YouTube σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

Novasports Start & YouTube σε περιγραφή του 19:30 EuroLeague: Μπεσίκτας-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Novasports Prime σε περιγραφή του 19:30 EuroCup: Άρης-Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports4 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

Ολίμπια Novasports4 σε περιγραφή του και ρεπορτάζ του 20:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Novasports5 σε περιγραφή του 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν-Παρτίζαν Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Novasports6 σε περιγραφή του 21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Ζαλγκίρις Novasports3 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Novasports3 σε περιγραφή του 21:30 Post Game Show Άρης-Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports4 με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ευγένιο Δαδαλιάρα

Novasports4 με τον και τον 22:30 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

21:00 EuroLeague-9η αγωνιστική: Ερυθρός Αστέρας-Μπάγερν Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Novasports Start σε περιγραφή του 21:05 EuroLeague: Μακάμπι-Παρί Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Novasports4 σε περιγραφή του 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Novasports Prime σε περιγραφή του 23:45 Playmakers Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

18:00 Playmakers , Α’ μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Novasports4 & YouTube με τον 18:00 EuroLeague: Ντουμπάι-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

Novasports5 σε περιγραφή του 19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Novasports4 σε περιγραφή του 20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις-Παρτίζαν Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Novasports6 σε περιγραφή του 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν-Μπασκόνια Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Novasports Start σε περιγραφή του 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Ορέστη Συντελή

Novasports Prime σε περιγραφή του και ρεπορτάζ των και 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Βαλένθια Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Novasports5 σε περιγραφή του 21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Μπεσίκτας Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

Novasportsextra1 σε περιγραφή του 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

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