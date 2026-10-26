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26.10.2026 13:46

Μπασκετική πανδαισία με την 3η «Διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, EuroCup με Άρη και ΠΑΟΚ και Αθηναϊκό Qualco στο παρκέ του Novasports!

26.10.2026 13:46
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  • H EuroLeague συνεχίζεται με την 8η αγωνιστική (Παναθηναϊκός AKTOR-Αρμάνι Μιλάνο & Μπεσίκτας-Ολυμπιακός) και την 9η αγωνιστική (Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός AKTOR & Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο)
  • Το EuroCup είναι σε εξέλιξη με την 5η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Μπαχτσεσεχίρ-ΠΑΟΚ & Άρης-Τσεντεβίτα
  • O Αθηναϊκός Qualco υποδέχεται την ομάδα Basket Landes για την 3η αγωνιστική της 1ης φάσης της EuroLeague Γυναικών
  • Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ ετοιμάζεται για την τρίτη «Διαβολοβδομάδα» και μαζί με τοEuroCup αλλά και τον Αθηναϊκό Qualco στην EuroLeague Γυναικών υπόσχονται μοναδικές στιγμές στο παρκέ του Novasports!

Οι δύο ελληνικές ομάδες,ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός και ο επτάστερος Παναθηναϊκός AKTOR ρίχνονται στις «μάχες» της 8ης και της 9ης αγωνιστικής με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να αντιμετωπίζει αρχικά εκτός έδρας την Μπεσίκτας (28/10, 19:30) και στη συνέχεια να υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (30/10, 21:15) και το συγκρότημα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να υποδέχεται πρώτα την Αρμάνι Μιλάνο (27/10, 21:15) και στη συνέχεια αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αναντολού Εφές (30/10, 19:30).

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Την ίδια στιγμή οι «αιώνιοι» της Θεσσαλονίκης, ετοιμάζονται για την 5η αγωνιστική του EuroCup. O ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την τουρκική Μπαχτσεσεχίρ (27/10, 18:00), ενώ ο Άρης θα υποδεχθεί στο γήπεδο του την Τσεντεβίτα (28/10, 19:30).  Οι εντός έδρας αγώνες των ομάδων της Θεσσαλονίκης πλαισιώνονται από Pre και Post Game Shows, ενώ οι Playmakers θα φιλοξενούν ειδική ενότητα αφιερωμένη στην πορεία τους.

Ταυτόχρονα, ο Αθηναϊκός Qualco υποδέχεται την ομάδα Basket Landes (28/10, 19:00) για την 3η αγωνιστική της 1ης φάσης της EuroLeague Γυναικών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

  • 18:00 EuroCup-5η αγωνιστική: Μπαχτσεσεχίρ-ΠΑΟΚ Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
  • 18:00 EuroLeague-8η αγωνιστική: Ντουμπάι-Παρί Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
  • 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
  • 21:00 EuroLeague: Μπάγερν-Μπαρτσελόνα Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
  • 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Μακάμπι Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
  • 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Αρμάνι Μιλάνο Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Θάνου Σολούκου
  • 21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Φενέρμπαχτσε Novasports Start σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή
  • 22:00 EuroLeague: Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
  • 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

  • 18:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη
  • 19:00 EuroLeague Γυναικών-1η φάση/3η αγων.: Αθηναϊκός QualcoBasket Landes Novasports Start & YouTube σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
  • 19:30 EuroLeague: Μπεσίκτας-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
  • 19:30 EuroCup: Άρης-Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports4 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα
  • 20:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
  • 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν-Παρτίζαν Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
  • 21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Ζαλγκίρις Novasports3 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
  • 21:30 Post Game Show Άρης-Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports4 με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ευγένιο Δαδαλιάρα
  • 22:30 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

  • 21:00 EuroLeague-9η αγωνιστική: Ερυθρός Αστέρας-Μπάγερν Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
  • 21:05 EuroLeague: Μακάμπι-Παρί Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
  • 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
  • 23:45 Playmakers  Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

  • 18:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
  • 18:00 EuroLeague: Ντουμπάι-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
  • 19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
  • 20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις-Παρτίζαν Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
  • 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν-Μπασκόνια Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
  • 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Ορέστη Συντελή
  • 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Βαλένθια Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
  • 21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Μπεσίκτας Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
  • 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, οι συνδρομητές Nova απολαμβάνουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο με μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης. Με μοντέρνο σχεδιασμό, εύχρηστη πλοήγηση και εύκολη ανακάλυψη περιεχομένου, η Nova TV προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η πλατφόρμα διαθέτει προηγμένες λειτουργίες που εμπλουτίζουν την εμπειρία παρακολούθησης, όπως το timeshift, που επιτρέπει στους συνδρομητές να γυρίσουν πίσω σε μια ζωντανή μετάδοση, να παρακολουθήσουν έναν αγώνα από την αρχή ή να ξαναδούν μια σημαντική φάση, καθώς και το Sports Mode, το οποίο προσφέρει πλούσια στατιστικά σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη διαδραστικότητα και προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία.

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