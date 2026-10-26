Μπασκετική πανδαισία με την 3η «Διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, EuroCup με Άρη και ΠΑΟΚ και Αθηναϊκό Qualco στο παρκέ του Novasports!

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Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ ετοιμάζεται για την τρίτη «Διαβολοβδομάδα» και μαζί με τοEuroCup αλλά και τον Αθηναϊκό Qualco στην EuroLeague Γυναικών υπόσχονται μοναδικές στιγμές στο παρκέ του Novasports!
Οι δύο ελληνικές ομάδες,ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός και ο επτάστερος Παναθηναϊκός AKTOR ρίχνονται στις «μάχες» της 8ης και της 9ης αγωνιστικής με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να αντιμετωπίζει αρχικά εκτός έδρας την Μπεσίκτας (28/10, 19:30) και στη συνέχεια να υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (30/10, 21:15) και το συγκρότημα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να υποδέχεται πρώτα την Αρμάνι Μιλάνο (27/10, 21:15) και στη συνέχεια αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αναντολού Εφές (30/10, 19:30).
Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.
Την ίδια στιγμή οι «αιώνιοι» της Θεσσαλονίκης, ετοιμάζονται για την 5η αγωνιστική του EuroCup. O ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την τουρκική Μπαχτσεσεχίρ (27/10, 18:00), ενώ ο Άρης θα υποδεχθεί στο γήπεδο του την Τσεντεβίτα (28/10, 19:30). Οι εντός έδρας αγώνες των ομάδων της Θεσσαλονίκης πλαισιώνονται από Pre και Post Game Shows, ενώ οι Playmakers θα φιλοξενούν ειδική ενότητα αφιερωμένη στην πορεία τους.
Ταυτόχρονα, ο Αθηναϊκός Qualco υποδέχεται την ομάδα Basket Landes (28/10, 19:00) για την 3η αγωνιστική της 1ης φάσης της EuroLeague Γυναικών.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:
Τρίτη 27 Οκτωβρίου
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
Μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, οι συνδρομητές Nova απολαμβάνουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο με μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης. Με μοντέρνο σχεδιασμό, εύχρηστη πλοήγηση και εύκολη ανακάλυψη περιεχομένου, η Nova TV προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η πλατφόρμα διαθέτει προηγμένες λειτουργίες που εμπλουτίζουν την εμπειρία παρακολούθησης, όπως το timeshift, που επιτρέπει στους συνδρομητές να γυρίσουν πίσω σε μια ζωντανή μετάδοση, να παρακολουθήσουν έναν αγώνα από την αρχή ή να ξαναδούν μια σημαντική φάση, καθώς και το Sports Mode, το οποίο προσφέρει πλούσια στατιστικά σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη διαδραστικότητα και προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία.
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