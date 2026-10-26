Αλέξανδρος Ρήγας: Αποκάλυψε τον λόγο που φορά πάντα μαύρα ρούχα (Videos)

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Καλεσμένος στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, με αφορμή τις τρεις θεατρικές του παραστάσεις που «τρέχουν» τη φετινή σεζόν στην Αθήνα ήταν ο Αλέξανδρος Ρήγας το πρωί της Δευτέρας ο οποίος σε έναν μικρό απολογισμό ζωής, μοιράστηκε τα συναισθήματα που ένιωθε κάθε φορά που ερχόταν αντιμέτωπος τόσο με την επιτυχία όσο και την αποτυχία.

Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε, μάλιστα, τον λόγο που προτιμά να φορά συνεχώς μαύρα ρούχα.

«Μόνο μαύρα ρούχα φοράω, ναι, είναι αγαπημένο χρώμα. Η ντουλάπα μου είναι η ντουλάπα του Ζορό», απαντά χαριτολογώντας ο Αλέξανδρος Ρήγας.

Όταν η παρουσιάστρια θέλησε να μάθει αν το κάνει για λόγους χρόνιου πένθους, ο ίδιος τόνισε:

«Δεν είναι δηλωτικό κάποιου πράγματος. Δεν αισθάνομαι τουλάχιστον ότι έχω να δηλώσω κάτι φορώντας, διαλέγοντας ένα χρώμα. Είναι μια αίσθηση που δεν μπορώ να την αναλύσω. Μπορεί και χρειάζεται ψυχανάλυση, μπορεί να χρειάζεται και κάτι άλλο που εγώ δεν το γνωρίζω. Μ’ αρέσει η εικόνα μου έτσι. Το να μην έχω κανένα χρώμα πάνω μου που να προκαλεί, ας πούμε μ’ αρέσει σαν αίσθηση», υπογράμμισε, ενώ αποκάλυψε πως έχασε αρκετά κιλά τα τελευταία χρόνια, διότι είχε καταλάβει ότι του δυσκόλευαν την καθημερινότητα.

«Πάντα ελπίζεις, εύχεσαι αυτό που κάνεις να έχει απήχηση. Φαντάζομαι ότι στους περισσότερους δημιουργούς αυτό ισχύει. Μερικές φορές νιώθεις κάποια πράγματα. Ίσως επειδή έχεις κάνει μια καλή επιλογή στο cast, ίσως γιατί έχεις μια ωραία παραγωγή, έχεις ένα ωραίο θέατρο, οπότε αν όλα τα στοιχεία συναινούν, τότε νιώθεις μεγαλύτερη σιγουριά, όχι την απόλυτη» είπε, στη συνέχεια, για το κριτήριό του στην επιτυχία.

Ερωτηθείς τι θα άλλαζε στον εαυτό του αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, ο Αλέξανδρος Ρήγας απαντά:

«Βάζοντας τώρα ένα καθρέφτη προς τα πίσω, θα σου έλεγα ότι, για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, ήταν όλα στα κόκκινα. Δηλαδή και πολύ μεγάλη στενοχώρια, όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά και μεγάλη χαρά όταν τα πράγματα πήγαιναν. Όχι αισιοδοξία, χαρά. Ικανοποίηση θα σου έλεγα, ναι. Αλλά σίγουρα τη στενοχώρια τη βίωνα με καμία απόσταση. Δηλαδή στα πατώματα» εξομολογείται.

«Θεωρώ ότι είμαι μέσα σε αυτή τη δουλειά για όποιους λόγους είμαι, γιατί ζητάω, εκλιπαρώ -όπως όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη δουλειά- την αποδοχή. Οπότε, όταν αυτή την αποδοχή την κερδίζεις, ναι, είσαι χαρούμενος. Όταν νιώθεις ότι σου γυρίζουν την πλάτη, δεν νομίζω ότι μπορώ να χαρώ γι’ αυτό. Θα άλλαζα πάρα πάρα πολλά πράγματα, γιατί θεωρώ ότι έχω κάνει πάρα πολλά λάθη έτσι κι αλλιώς. Σίγουρα θα άλλαζα τη στάση μου απέναντι στα πράγματα, που ήταν μια στάση πολύ φοβική, αν θες. Δηλαδή θα ‘θελα να μη φοβάμαι τόσο πολύ όσο φοβόμουνα. Γενικά δεν είμαι και πάρα πολύ ανοιχτός άνθρωπος […] και θεωρώ ότι ο φόβος είναι παγίδα, είναι ανελευθερία» πρόσθεσε.

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