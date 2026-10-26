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ΜΟΥΣΙΚΗ

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26.10.2026 15:37

Οι Fontaines D.C. επιστρέφουν στο Release Athens

26.10.2026 15:37
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Οι Fontaines D.C. επιστρέφουν στην Ελλάδα και το Release Athens, την Κυριακή 11 Ιουλίου 2027, για μια εμφάνιση στο Markopoulo Complex, σε μια περίοδο που το συγκρότημα διευρύνει διαρκώς τα μουσικά του όρια και εδραιώνει τη θέση του ανάμεσα στα σημαντικότερα ονόματα της σύγχρονης rock σκηνής.

Με το πέμπτο studio album τους, «Dopamine Chamber», να σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα μακριά από τις post-punk καταβολές τους, οι Ιρλανδοί συνεχίζουν τη διαδρομή που ξεκίνησαν με το «Romance» (2024), ενσωματώνοντας σκοτεινές ηλεκτρονικές υφές, ατμοσφαιρικά synthesizers και νέες μελωδικές κατευθύνσεις στον χαρακτηριστικό τους ήχο. Από την πρώτη τους εμφάνιση στο φεστιβάλ το 2019 μέχρι τη θέση του headliner το 2025, η πορεία τους αποτυπώνει τη μετάβαση από ένα ανερχόμενο post-punk σχήμα σε ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της γενιάς του. Η τέταρτη επιστροφή τους στο Release Athens έρχεται, επομένως, σε μια στιγμή που η δημιουργική τους εξέλιξη συναντά τη διεθνή απήχηση, με το «Dopamine Chamber» να επιβεβαιώνει πως οι Fontaines D.C. δεν έχουν καμία διάθεση να επαναλάβουν την ίδια συνταγή.

Οι Fontaines D.C. επιστρέφουν στο Release Athens, σε μια περίοδο που η πορεία τους μοιάζει να μην έχει όρια! Από την πρώτη τους εμφάνιση στο φεστιβάλ το 2019, δίπλα στους New Order, τον Johnny Marr και τους Morcheeba, μέχρι την εμφάνισή τους ως headliners το 2025, το κοινό του Release Athens έχει παρακολουθήσει από κοντά τη μεταμόρφωσή τους από ένα ανερχόμενο post-punk συγκρότημα σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης rock μουσικής.

Η ιστορία τους ξεκίνησε στο Δουβλίνο, όταν οι Grian Chatten, Carlos O’Connell, Conor Curley, Conor Deegan III και Tom Coll ένωσαν τις δυνάμεις τους, έχοντας κοινή αγάπη για την ποίηση και το post-punk. Το ντεμπούτο τους, Dogrel (2019), απέσπασε υποψηφιότητα για το Mercury Prize, ενώ το A Hero’s Death (2020) επιβεβαίωσε πως δεν επρόκειτο για μια ακόμη πολλά υποσχόμενη μπάντα. Με το Skinty Fia (2022) κατέκτησαν την κορυφή των βρετανικών charts και το Romance (2024), με τραγούδια όπως τα “Starburster”, “Favourite” και “In the Modern World”, αποτέλεσε το μεγάλο σημείο καμπής της καριέρας τους.

Πριν από λίγες μέρες, οι Fontaines D.C. κυκλοφόρησαν το πέμπτο άλμπουμ τους, Dopamine Chamber, μέσω της XL Recordings, με παραγωγό τον James Ford (Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur, Gorillaz). Με τον νέο δίσκο, το συγκρότημα απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από τον κιθαριστικό ήχο των πρώτων του κυκλοφοριών, πραγματοποιώντας την πιο τολμηρή μουσική στροφή της καριέρας του. Από το εντυπωσιακό «Marianne» και το πραγματικά υπέροχο «Japan»  μέχρι τα  «Tongue» και «Where Is Gone?» (με τη συμμετοχή της Rosalía), το Dopamine Chamber αποτυπώνει ένα συγκρότημα που διευρύνει διαρκώς τους μουσικούς του ορίζοντες, εξελίσσεται και πειραματίζεται χωρίς να χάνει την ξεχωριστή του ταυτότητα.

Η υποδοχή του Dopamine Chamber είναι εντυπωσιακή, με το NME να χαρακτηρίζει τους Fontaines D.C. «το συγκρότημα της δεκαετίας» και τον Guardian να τους αποκαλεί «την καλύτερη μπάντα της γενιάς τους», βαθμολογώντας το άλμπουμ με 5/5, ενώ παράλληλα έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 των βρετανικών charts, όπως είχε συμβεί και με το Skinty Fia το 2022, σηματοδοτώντας τη δεύτερη φορά που οι Fontaines D.C. κατακτούν την κορυφή.

Με πέντε άλμπουμ, μια σειρά από σπουδαία τραγούδια και τη φήμη ενός κορυφαίου live συγκροτήματος, οι Fontaines D.C. δεν είναι πια το next big thing. Έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά συγκροτήματα της εποχής τους, με την απήχησή τους να ξεπερνά τα όρια της rock σκηνής και κάθε νέα κυκλοφορία τους να αποτελεί πλέον γεγονός διεθνούς εμβέλειας. Και όλα δείχνουν πως, ακόμη και σε αυτό το επίπεδο, τα μεγαλύτερα κεφάλαια της ιστορίας τους βρίσκονται μπροστά τους.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 12:00.

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