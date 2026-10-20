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20.10.2026 12:28

Μεγάλη επιστροφή για τους Bon Jovi στο φεστιβάλ BST Hyde Park (photos)

20.10.2026 12:28
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credit: AP

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Οι Bon Jovi ανακοινώθηκαν ως το πρώτο μεγάλο όνομα του Φεστιβάλ British Summer Time του 2027 στο Λονδίνο.

Το Φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Hyde Park του Λονδίνου, θα φιλοξενήσει το αμερικανικό ροκ συγκρότημα, 14 χρόνια αφότου οι Bon Jovi το άνοιξαν για πρώτη φορά.

Η είδηση ​​έρχεται μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης περιοδείας του συγκροτήματος σε στάδια, στο πλαίσιο της προώθησης του άλμπουμ «Forever (Legendary Edition)», το οποίο περιλαμβάνει συμμετοχές κορυφαίων καλλιτεχνών, όπως ο Μπρους Σπρίνγκστιν και ο Ρόμπι Γουίλιαμς.

«Έχουμε μια μακρά ιστορία εμφανίσεων στο Hyde Park κατά τη διάρκεια προηγούμενων περιοδειών μας και η επιστροφή στο BST Hyde Park –14 χρόνια αφότου βρεθήκαμε ως κεντρικοί καλλιτέχνες στο πρώτο κιόλας Φεστιβάλ– αποτελεί για εμάς μια στιγμή που κλείνει έναν κύκλο» δήλωσε ο αρχηγός Τζον Μπον Τζόβι.

«Το να φέρουμε αυτή την ενέργεια πίσω στο Hyde Park σημαίνει πολλά για εμάς. Είμαστε ευγνώμονες για τον καθένα από εσάς και ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες αναμνήσεις μαζί» τόνισε.

«Η περιοδεία “Forever” υπήρξε μια απίστευτη γιορτή της μουσικής και των θαυμαστών που βρίσκονται στο πλευρό μας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει τίποτα που να συγκρίνεται με την ενέργεια του κοινού στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η χαρά και ο ενθουσιασμός που μοιραστήκαμε με τους θαυμαστές μας αυτό το καλοκαίρι ήταν κάτι πραγματικά ξεχωριστό» πρόσθεσε ο Τζον Μπον Τζόβι.

Οι Bon Jovi θα εμφανιστούν στο BST Hyde Park στις 24 Ιουνίου 2027.

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