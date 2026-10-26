Οικονομικά κίνητρα άνω των 700.000 ευρώ από τον Δήμο Ρόδου και την Ένωση Ξενοδόχων για την ενίσχυση υγειονομικών στο νοσοκομείου του νησιού

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Μια σημαντική τριμερής συνεργασία για την ενίσχυση του συστήματος υγείας στη νησιωτική Ελλάδα επισφραγίστηκε επίσημα στο Υπουργείο Υγείας, με την υπογραφή μιας νέας τριετούς προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Υπουργείο, τον Δήμο Ρόδου και την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου. Κύριος στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η οποία έλαβε χώρα την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, είναι η ουσιαστική στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Η επίτευξη αυτού του σκοπού θα πραγματοποιηθεί μέσω της παροχής πρόσθετων οικονομικών κινήτρων, τα οποία κρίνονται ικανά να προσελκύσουν αλλά και να διατηρήσουν εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό στο νησί. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η άμεση αντιμετώπιση καίριων προβλημάτων της περιοχής, όπως είναι το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής και η έντονη δυσκολία εύρεσης στέγης για τους εργαζόμενους.

Το συνολικό χρηματοδοτικό πλάνο του τριετούς αυτού προγράμματος βασίζεται σε ένα καινοτόμο μοντέλο στενής σύμπραξης του δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αναλυτικότερα, ο Δήμος Ρόδου, κατόπιν σχετικής ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόκειται να συνεισφέρει το χρηματικό ποσό των 385.200 ευρώ. Παράλληλα, η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, με την ενεργή συμμετοχή 17 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του νησιού, θα καλύψει από την πλευρά της το ποσό των 320.400 ευρώ. Η συνολική αυτή χρηματοδότηση προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης για συνολικά 23 επαγγελματίες υγείας.

Το συγκεκριμένο πλάνο στελέχωσης αφορά τη στοχευμένη προσέλκυση 8 ιατρών, 12 νοσηλευτών και 3 τεχνολόγων, οι οποίοι θα καλύψουν προσυμφωνημένες ιατρικές ειδικότητες που παρουσιάζουν ελλείψεις.

Πέρα από τα άμεσα οικονομικά οφέλη της σύμβασης, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γνωστοποίησε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ένταξης της Ρόδου στην κατηγορία των άγονων περιοχών Ζώνης Α’. Μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται να εξασφαλίσει ακόμη μεγαλύτερα θεσμικά και οικονομικά κίνητρα από την πλευρά της Πολιτείας, ενισχύοντας μακροπρόθεσμα τις δημόσιες δομές.

Στην επίσημη τελετή υπογραφής, παρέστησαν οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Παππάς και Βασίλης Υψηλάντης, ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Κώστας Χαλκιάς. Το νοσοκομείο του νησιού εκπροσωπήθηκε από τον Διοικητή του, Νίκο Καραμαρίτη, ενώ από την πλευρά του τοπικού ξενοδοχειακού κλάδου το παρών έδωσαν ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, ο Αντιπρόεδρος Αθηναγόρας Κωνσταντινίδης, καθώς και ο νομικός σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Νίκος Ζωητός.

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