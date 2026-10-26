Κόντρα Αντωνοπούλου-Σδούκου για τα στημένα στο μπάσκετ: «Ο Αυγενάκης δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την εκλογή Λιόλιου» – «Να κάνετε σοβαρή αντιπολίτευση»

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Αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ της Αλεξάνδρας Σδούκου της ΝΔ και της Μαριζέτας Αντωνοπούλου της ΕΛΑΣ για το σκάνδαλο με τα στημένα παιχνίδια στο μπάσκετ.

Η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ υποστήριξε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση δρα με το δόγμα νόμος και τάξης. «Καμία ατιμωρησία. Τις συνέπειες θα τις υφίστανται όλοι. Ισχυροί και ανίσχυροι».

Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου επιτέθηκε στη ΝΔ, λέγοντας ότι οι αλλαγές που έφερε στη νομοθεσία ο Λευτέρης Αυγενάκης, οδήγησαν στην εκλογή του Βαγγέλη Λιόλιου στην ηγεσία της ΕΟΚ. «Ο κύριος Αυγενάκης γιατί δημιούργησε αυτές τις συνθήκες για να μπει ο συγκεκριμένος άνθρωπος πρόεδρος και όχι άλλος, με διάφορες φαιδρές αιτιολογίες;», είπε χαρακτηριστικά.

«Λίγη σοβαρότητα. Να κάνετε σοβαρή αντιπολίτευση», απάντησε η Αλεξάνδρα Σδούκου. «Ο Αυγενάκης δημιούργησε τις προϋποθέσεις. Για παράδειγμα είπε ότι ο Βασιλακόπουλος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, λόγω ηλικίας», επέμεινε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου ζήτησε αποδείξεις για την εμπλοκή της κυβέρνησης.«Έχετε κάποια απόδειξη ότι η αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο ορισμού των διοικήσεων και του χρόνου συνιστά εμπλοκή της κυβέρνησης στο σκάνδαλο;».

«Θα τα κρίνει η Δικαιοσύνη. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Βλέπουμε όμως το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Και στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ξέρατε. Δεν καταλαβαίνατε, ήσασταν μακριά. Στις υποκλοπές δεν ξέρατε, δεν καταλαβαίνετε», κατέληξε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου.

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