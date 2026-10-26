search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.10.2026 18:46
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.10.2026 17:08

Κόντρα Αντωνοπούλου-Σδούκου για τα στημένα στο μπάσκετ: «Ο Αυγενάκης δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την εκλογή Λιόλιου» – «Να κάνετε σοβαρή αντιπολίτευση»

26.10.2026 17:08
action24

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ της Αλεξάνδρας Σδούκου της ΝΔ και της Μαριζέτας Αντωνοπούλου της ΕΛΑΣ για το σκάνδαλο με τα στημένα παιχνίδια στο μπάσκετ.

Η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ υποστήριξε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση δρα με το δόγμα νόμος και τάξης. «Καμία ατιμωρησία. Τις συνέπειες θα τις υφίστανται όλοι. Ισχυροί και ανίσχυροι».

Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου επιτέθηκε στη ΝΔ, λέγοντας ότι οι αλλαγές που έφερε στη νομοθεσία ο Λευτέρης Αυγενάκης, οδήγησαν στην εκλογή του Βαγγέλη Λιόλιου στην ηγεσία της ΕΟΚ.  «Ο κύριος Αυγενάκης γιατί δημιούργησε αυτές τις συνθήκες για να μπει ο συγκεκριμένος άνθρωπος πρόεδρος και όχι άλλος, με διάφορες φαιδρές αιτιολογίες;»,  είπε χαρακτηριστικά. 

 «Λίγη σοβαρότητα. Να κάνετε σοβαρή αντιπολίτευση», απάντησε η Αλεξάνδρα Σδούκου. «Ο Αυγενάκης δημιούργησε τις προϋποθέσεις. Για παράδειγμα είπε ότι ο Βασιλακόπουλος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, λόγω ηλικίας», επέμεινε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου. 

Η Αλεξάνδρα Σδούκου ζήτησε αποδείξεις για την εμπλοκή της κυβέρνησης.«Έχετε κάποια απόδειξη ότι η αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο ορισμού των διοικήσεων και του χρόνου συνιστά εμπλοκή της κυβέρνησης στο σκάνδαλο;».

«Θα τα κρίνει η Δικαιοσύνη. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Βλέπουμε όμως το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Και στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ξέρατε. Δεν καταλαβαίνατε, ήσασταν μακριά. Στις υποκλοπές δεν ξέρατε, δεν καταλαβαίνετε», κατέληξε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου.

Διαβάστε επίσης

Βορίδης: Άλλο Καραμανλής άλλο Σαμαράς – Ο δεύτερος κάνει κόμμα και θέλει να ρίξει την κυβέρνηση

«Τρέχουν» για τα ψηφοδέλτια στην ΕΛΑΣ – Τα πρώτα ονόματα στο παζλ των υποψηφιοτήτων

Καραμανλής – Σαμαράς σε κοινό μέτωπο για τα εθνικά: Τα «πυρά» κατά της κυβέρνησης και ο πονοκέφαλος στο Μαξίμου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mega
MEDIA

MEGA: Σοκ από τον αιφνίδιο θάνατο του σκηνοθέτη της σειράς «Νταντά της γειτονιάς» Διονύση Φερεντίνου

alexia_evert_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αλεξία Έβερτ κατά Σαμαρά: «Κακοποιεί κατ’ επανάληψη τη Νέα Δημοκρατία»

erdogan 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Οι αντιδράσεις, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στερούνται νομικής βάσης

theodorikakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναπτυξιακός νόμος: Στα δημόσια ταμεία επιστρέφουν 323 εκατ. ευρώ ενισχύσεων από επενδυτικά σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν

basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι 100.000 ευρώ από τον Λιόλιο, η αποβολή Γιαννάκη και τα «δώρα» στους διαιτητές – Όσα αποκάλυψε ο μάρτυρας κλειδί για τα στημένα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papaioannou dikigoros lioliou
ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Σφοδρή αντίδραση του δικηγόρου Λιόλιου μετά την απόφαση - «Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε»

paraskevopoulou1
MEDIA

Αντριάνα Παρασκευοπούλου: «Χτύπησε το τηλέφωνο 3 λεπτά πριν βγω στον αέρα και με ενημέρωσαν – Έχω ένα κενό στο μυαλό μου» (Video)

CoffeeIsland
ΕΛΛΑΔΑ

Coffee Island: Η ανακοίνωση της αλυσίδας μετά την προφυλάκιση Λιόλιου - «Η εταιρεία συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της»

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: «Ούτε με τον Τσουρό μας χώρισε το "απέναντι", ούτε τη Γιάμαλη θα δω ποτέ ανταγωνιστικά»

basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κατάθεση «φωτιά» για το ντέρμπι Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός του 2022: Τα μηνύματα Μαυραγάνη και οι αναφορές σε Παπαπέτρου–Τσαρούχα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.10.2026 18:40
mega
MEDIA

MEGA: Σοκ από τον αιφνίδιο θάνατο του σκηνοθέτη της σειράς «Νταντά της γειτονιάς» Διονύση Φερεντίνου

alexia_evert_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αλεξία Έβερτ κατά Σαμαρά: «Κακοποιεί κατ’ επανάληψη τη Νέα Δημοκρατία»

erdogan 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Οι αντιδράσεις, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στερούνται νομικής βάσης

1 / 3